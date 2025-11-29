Maşină făcută bucăţi într-un accident violent cu o dubă, în Suceava. Şoferul a murit prins între fiare

Un bărbat şi-a pierdut viaţa, iar altul a fost rănit în urma unui impact devastator produs în Molid, judeţul Suceava, unde o autoutilitară şi un autoturism s-au ciocnit în sâmbătă dimineaţa.

Un accident rutier grav a avut loc pe raza localității Molid, unde o autoutilitară și un autoturism s-au ciocnit violent, anunță ISU Suceava, citat de Mediafax. La fața locului au intervenit pompierii militari cu o autospecială de descarcerare și o ambulanță SMURD, sprijiniți de două echipaje ale Serviciului de Ambulanță Județean Suceava.

În autoutilitară se aflau două persoane, dintre care un bărbat, conștient și cooperant, a necesitat îngrijiri medicale. Acesta a fost stabilizat de echipajele medicale și transportat ulterior la spital pentru investigații suplimentare.

În autoturism se afla un bărbat încarcerat, aflat în stare de inconștiență. Pompierii militari au intervenit pentru extragerea victimei, pe care au predat-o echipajelor medicale și paramedicale. Salvatorii au început imediat manevrele de resuscitare, însă, în ciuda eforturilor depuse, victima a fost declarată decedată.

