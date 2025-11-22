Antena Meniu Search
Şofer român de TIR, moarte înfiorătoare în Italia. Marian, strivit sub blocurile de beton pe care le căra

A plecat în Italia pentru o viaţă mai bună pentru el şi cei doi copii ai lui, dar tot în această ţară, Marian Marin Broască avea să îşi găsească sfârşitul. Şoferul român de TIR, în vârstă de 51 de ani, a avut parte de o moarte înfiorătoare. Blocurile de beton pe care le căra au căzut peste cabina lui, la o frână bruscă, şi l-au strivit.

de Redactia Observator

la 22.11.2025 , 17:02
Teribilul accident a avut loc joi, 20 noiembrie, în Marcianise, în provincia Caserta. Românul, stabilit în Atripalda, a murit strivit de încărcătura pe care o căra în camion, când, din motive încă neelucidate, a pus o frână bruscă. Marfa a trecut din zona de încărcare în cabina vehiculului, lovindu-l în plin pe șofer.

Bărbatul a rămas captiv în interiorul vehiculului. În ciuda intervenției prompte a pompierilor și paramedicilor, nu s-a mai putut face nimic pentru el. Poliția Locală Marcianise a efectuat anchetele necesare pentru a elucida pe deplin accidentul, potrivit Fan Page.

„Comunitatea transporturilor și întreaga regiune Irpinia deplâng pierderea lui Marian Marin Broasca, șoferul de camion în vârstă de 51 de ani care și-a pierdut tragic viața ieri după-amiază, strivit de încărcătura sa pe Drumul Provincial 335, Caserta. Marian Marin Broasca era rezident în Atripalda, unde locuia cu soția și cei doi copii. Nu era doar șoferul de camion din știri, ci un soț, un tată și un muncitor neobosit”, a scris pagina „Una vita da camionista” de pe Facebook , exprimând condoleanțe pentru moartea bărbatului în vârstă de 51 de ani.

