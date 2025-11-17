Şofer român de TIR, prins circulând cu 221 km/h, în Austria. A rămas şi fără permis şi fără camion

Un şofer român de TIR a fost prins circulând pe o autostradă din Austria cu 221 km/h. Bărbatul a rămas fără persmis şi i s-a confiscat şi camionul. Depăşise viteza legală cu aproape 100 km/h.

Românul a fost prins, joi, gonind cu o viteză de 221 km/h, pe A1, în apropiere de St. Pölten, Austria. Şoferul, în vârstă de 46 de ani, a depășit semnificativ limita de viteză de 130 km/h. Ofițerii de la secția de poliție de pe autostrada Alland au oprit mașina la ora 13:05, scrie kosmo.at.

Prins circulând cu viteză uriaşă

Pentru încălcarea drastică a regulilor de viteză, românul a rămas temporar fără permisul de conducere, iar vehiculul i-a fost confiscat. De asemenea, a trebuit să plătească cauțiunea.

Șoferul care a depășit limita de viteză va fi acum raportat autorității administrative districtuale competente.

