Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Şofer român de TIR, prins circulând cu 221 km/h, în Austria. A rămas şi fără permis şi fără camion

Un şofer român de TIR a fost prins circulând pe o autostradă din Austria cu 221 km/h. Bărbatul a rămas fără persmis şi i s-a confiscat şi camionul. Depăşise viteza legală cu aproape 100 km/h.

de Redactia Observator

la 17.11.2025 , 11:43
Şofer român de TIR, prins circulând cu 221 km/h, în Austria. A rămas şi fără permis şi fără camion Politist austriac pe motocicleta - Profimedia

Românul a fost prins, joi, gonind cu o viteză de 221 km/h, pe A1, în apropiere de St. Pölten, Austria. Şoferul, în vârstă de 46 de ani, a depășit semnificativ limita de viteză de 130 km/h. Ofițerii de la secția de poliție de pe autostrada Alland au oprit mașina la ora 13:05, scrie kosmo.at.

Prins circulând cu viteză uriaşă

Pentru încălcarea drastică a regulilor de viteză, românul a rămas temporar fără permisul de conducere, iar vehiculul i-a fost confiscat. De asemenea, a trebuit să plătească cauțiunea.

Articolul continuă după reclamă

Șoferul care a depășit limita de viteză va fi acum raportat autorității administrative districtuale competente.

Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

sofer roman austria tir
Înapoi la Homepage
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Afacerea care l-a salvat de fiecare dată de la faliment pe milionarul român care are 9 copii cu 4 femei
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Chefi la cuțite, 16 noiembrie 2025. Cine a câștigat prima amuletă din sezonul 16. Ce a zis Serghei Mizil
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Gigi Becali anunță plecarea lui Mircea Lucescu de la naționala României: ”Atât mai stă”
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Se interzice cumulul pensie salariu la stat. Pensionarii care rămân angajați trebuie să renunțe la 85% din pensie. Ce excepții sunt
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu taxarea mâncării nesănătoase?
Observator » Ştiri externe » Şofer român de TIR, prins circulând cu 221 km/h, în Austria. A rămas şi fără permis şi fără camion