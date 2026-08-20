Sora lui Kim Jong-un neagă presupusele discuţii dintre preşedintele nord-coreean şi Trump

Kim Yo-jong, influenta soră a liderului nord-coreean Kim Jong-un, a declarat că nu știa de presupusul contact recent dintre fratele ei și președintele american Donald Trump, și a minimalizat totodată decizia Washingtonului de a reduce amploarea și durata exercițiilor militare cu Coreea de Sud, informează EFE.

"În ceea ce privește veștile de la Washington conform cărora a existat o comunicare recentă între liderii Coreei de Nord și ai Statelor Unite, nu am cunoștință despre aceasta și poate acesta este singurul lucru pe care nu îl cunosc în ceea ce privește politica externă a conducerii noastre supreme'', a declarat Kim Yo-jong într-un comunicat publicat de agenția de știri KCNA.

Trump a sugerat anterior că intenționează să se întâlnească cu Kim înainte de sfârșitul anului, la două zile după ce a declarat că liderul nord-coreean a răspuns deja comunicărilor sale, în schimburi de replici pe care le-a descris ca fiind "foarte pozitive".

Separat, Seulul și Washingtonul au confirmat miercuri reducerea exercițiilor militare majore în curs, în urma ordinului președintelui american de a relua dialogul cu Phenianul.

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Sora liderului nord-coreean a afirmat însă că reducerea amplorii și a duratei manevrelor nu modifică, în opinia Phenianului, natura lor 'provocatoare și ofensivă'.

"Acordăm mai multă atenție faptului că exercițiile militare comune dintre Statele Unite și Coreea de Sud au fost desfășurate în mod constant și sunt în curs de desfășurare, nu reducerii sau scurtării manevrelor în sine", a declarat ea.

În ceea ce privește relația dintre Kim și Trump, Yo-jong, care este directoarea Departamentului de Afaceri Generale al Comitetului Central al Partidului Muncitorilor, a declarat că aceasta 'rămâne excelentă', deși a susținut că politica americană pe care Phenianul o consideră ostilă rămâne neschimbată.

În timpul primului său mandat, Trump s-a întâlnit cu Kim de trei ori între 2018 și 2019 pentru a încerca să ajungă la un acord de denuclearizare, dar negocierile s-au încheiat fără un acord.

La rândul său, ministrul apărării sud-coreean, Ah Gyu-back, a declarat că este de părere că Phenianul este interesat de deschiderea către dialog a președintelui Trump, dar a refuzat să răspundă la întrebările din parlament în privința faptului dacă Seulul era la curent cu vreo discuție în culise dintre Phenian și Washington pentru o posibilă întâlnire, potrivit Reuters.

Șeful diplomației sud-coreene a aflat despre redimensionarea exercițiilor militare de pe rețeaua Truth Social a lui Trump

Ministrul de externe sud-coreean, Cho Hyun, a aflat despre redimensionarea exercițiilor militare dintre Coreea de Sud și SUA de pe rețelele de socializare ale președintelui american Donald Trump, Seulul neprimind nicio notificare prealabilă, a relatat miercuri presa locală, citată de Xinhua.

Cho a declarat comisiei parlamentare pentru afaceri externe și unificare că nici guvernul sud-coreean, nici oficiali ai guvernului american nu aveau cunoștință despre ceea ce președintele Trump a postat pe Truth Social, adăugând că Seulul nu a primit nicio notificare prealabilă în acest sens.

El a explicat că, de la apariția postării lui Trump, ministrul apărării sud-coreean a fost în strânsă consultare cu partea americană.