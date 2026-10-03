Potop în Spania, unde a plouat în câteva ore cât pentru luni întregi, apoi, inundaţii masive au făcut victime şi au provocat pagube uriaşe în sud-estul ţării. Dezastru e şi în insula grecească Creta, unde a plouat în două zile cât pentru un an.

După o ploaie torenţială, străzile din Tortosa, oraş din provincia Tarragona, au fost acoperite de ape. Zeci de oameni au fost evacuaţi. În zona Alcanar, 20 de şoferi au rămas prinşi în mijlocul viiturii.

"Apa ajungea până la genunchi când am reuşit să ajungem aici. Nu aş putea să explic. A fost ceva extraordinar", spune un localnic.

Autorităţile au activat planul de urgenţă pentru inundaţii

Mai ales că în unele zone, cantitatea de apă a fost uriaşă - peste 245 de litri pe metru pătrat. Cât ar fi plouat în patru sau 6 luni. În zona Albacete, o sută de oameni au fost salvaţi de furia puhoaielor în ultimul moment. O femeie a murit însă.

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"Pagubele sunt absolut devastatoare. Este incredibil cât de sus a crescut apa în ceea ce pare a fi un sat plat. Puteți vedea singuri: biserica, cazărmile și primăria au fost inundate, iar apa a dărâmat uși care cântăresc sute de kilograme, ceea ce este practic de neimaginat", explică o persoană.

Peisajul este apocaliptic şi în Insula Creta. Potrivit specialiştilor, în ultimele 48 de ore a plouat cât pentru un an întreg. Legăturile rutiere între principalele oraşe ale insulei au fost întrerupte, pământul s-a surpat şi a creat cratere în şosele. O maşină cu trei turişti a fost aruncată de pe drum de valurile de apă şi noroi, dar pasagerii au scăpat doar cu câteva răni uşoare. Mai multe utilaje industriale au fost aduse de autorităţi pentru a debloca străzile.

"Nu îmi amintesc de când nu am mai văzut aşa ceva", menţionează o persoană.

Locuitorii spun că au avut mare noroc că nu au fost spulberaţi. Satul a fost împărţit în două. Case inundate şi averi spulberate.

"Este ceva teribil. Nu mi-am imaginat că se poate întâmpla aşa ceva în Creta. Credeam că e tot timpul superb dar acum e groaznic", spune o persoană.

Pericolul pare să nu fi trecut încă. Mai multe reprize de furtună sunt prognozate până duminică dimineaţă.