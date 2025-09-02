Spionajul sud-coreean: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina

Serviciile sud-coreene de informaţii au făcut publie date potrivit cărora aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina, anunţă News.ro. În aprilie, se estima că numărul morţilor se ridica la cel puţin 600.

Deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun a declarat că în aprilie, serviciile de informaţii sud-coreene "estimau numărul morţilor la cel puţin 600", însă, pe baza unor evaluări actualizate, ele "estimează acum acest număr la 2.000".

Deputatul sud-coreean a făcut aceste declaraţii în urma unei reuniuni de informare cu Serviciul de Informaţii Naţional sud-coreean (NIS).

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă.

