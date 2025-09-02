Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Spionajul sud-coreean: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina

Serviciile sud-coreene de informaţii au făcut publie date potrivit cărora aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina, anunţă News.ro. În aprilie, se estima că numărul morţilor se ridica la cel puţin 600.

de Redactia Observator

la 02.09.2025 , 10:33
Spionajul sud-coreean: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina Spionajul sud-coreean: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina - Shutterstock / imagine ilustrativă

Deputatul sud-coreean Lee Seong-kweun a declarat că în aprilie, serviciile de informaţii sud-coreene "estimau numărul morţilor la cel puţin 600", însă, pe baza unor evaluări actualizate, ele "estimează acum acest număr la 2.000".

Deputatul sud-coreean a făcut aceste declaraţii în urma unei reuniuni de informare cu Serviciul de Informaţii Naţional sud-coreean (NIS).

Potrivit serviciilor de informații sud-coreene și occidentale, Coreea de Nord ar fi trimis peste 10.000 de soldați pentru a sprijini armata rusă în regiunea Kursk, în 2024, împreună cu muniție și sisteme de rachete cu rază lungă.

Articolul continuă după reclamă
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

coreea rusia ucraina militari
Înapoi la Homepage
Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea!
Valentina Pelinel l-a descris cu un singur cuvânt pe soţul ei, milionarul Cristi Borcea!
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Ipostazele seducătoare în care s-a pozat fiica lui Ilie Năstase sub duș. Ce reacții a stârnit când a renunțat la sutien
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Gigi Becali i-a găsit rolul lui Chiricheș la FCSB! Ce post va ocupa în cadrul clubului. Exclusiv
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi încercat până acum "dieta deceniului" - postul intermitent?
Observator » Ştiri externe » Spionajul sud-coreean: Aproximativ 2.000 de militari nord-coreeni au fost ucişi în Războiul din Ucraina