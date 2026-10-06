Spionii ruşi, acuzaţi de "tactici murdare" împotriva Finlandei. Ce au găsit parlamentarii în toalete

Rusia este acuzată că ar trimite agenți secreți să își facă nevoile în toaletele parlamentarilor finlandezi, într-o escaladare bizară a războiului său hibrid împotriva Occidentului. Săptămâna trecută s-a aflat că aproximativ 20 de parlamentari finlandezi au raportat intrări suspecte în locuințele lor, iar unul dintre politicieni a descoperit fecale lăsate în toaleta sa.

Ben Zyskowicz, un parlamentar important al partidului de centru-dreapta Coaliția Națională, aflat la guvernare, consideră că aceste acțiuni fac parte dintr-un complot rusesc menit să intimideze parlamentarii finlandezi, potrivit The Telegraph.

"Este o modalitate prin care serviciul de informații rus arată că oamenii sunt monitorizați, o modalitate de a crea confuzie sau îngrijorare", a declarat Zyskowicz.

Practica Rusiei de a pătrunde în locuințele parlamentarilor și diplomaților este de mult timp o tactică folosită de serviciile sale de informații.

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Într-o metodă pe care Departamentul de Stat al SUA a descris-o drept "intrări în locuințe", agenții mutau obiecte personale, deschideau ferestre și declanșau alarme pentru a-și demoraliza și intimida țintele. Se știe, de asemenea, că spionii ruși și agenți ai altor țări cu servicii de informații temute au urinat în toaletele diplomaților și jurnaliștilor pentru a demonstra că sunt capabili să intre în locuințele acestora.

În poate cel mai cunoscut caz, Wall Street Journal relata în 2023 că un agent al Serviciului Federal de Securitate al Rusiei (FSB) a defecat în valiza unui înalt oficial american în timpul unei vizite a acestuia în Rusia.

Sarah Rainsford, fost corespondent BBC în Rusia, și-a amintit în memoriile sale, "Goodbye to Russia", că spionii au intrat în apartamentul ei și au lăsat "un mare depozit neclătit în fiecare toaletă", ca semn că fuseseră acolo.

Luke Harding, reporter al publicației The Guardian, a susținut, de asemenea, că agenți FSB intrau frecvent în apartamentul său din Moscova, inclusiv într-un caz în care agenții au lăsat în urmă un manual despre sex, cu puțin timp înainte ca el să fie expulzat din Rusia, în 2011.

Oficiali americani au relatat în 2014 că tacticile de contrainformații din perioada sovietică erau folosite din nou împotriva diplomaților lor, inclusiv tăierea anvelopelor și mai multe intrări misterioase în locuințe.

În unele cazuri, ferestrele erau lăsate deschise sau obiectele personale erau mutate.

"Psihologie operațională"

Michael McFaul, fost ambasador al SUA în Rusia, s-a plâns la acea vreme că era urmărit aproape peste tot, iar căsuța sa de e-mail fusese spartă și telefoanele îi erau ascultate.

Strategia datează din perioada Războiului Rece, în anii 1960, când KGB-ul a dezvoltat ceea ce era cunoscut drept "psihologie operațională", relatează Harding în cartea sa "Statul mafiot".

Sovieticii s-au inspirat din metodele agenților Stasi din Germania de Est, care vizau locuințele disidenților pentru a-i face să creadă că înnebunesc.

Ofițerii scoteau tablouri de pe pereți sau schimbau un tip de ceai cu altul, lăsându-și țintele în mare parte fără să știe că Stasi se afla în spatele acestor perturbări. Într-un incident deosebit de alarmant, soției unei persoane vizate i-a fost trimis un vibrator.

Unele victime au suferit căderi psihice sau au ajuns să se sinucidă ca urmare a acestor acțiuni.

Jürgen Fuchs, un scriitor vizat de Stasi, a descris tehnica "Zersetzung" drept "un atac asupra sufletului uman".

Înainte de moartea sa, în 1999, era convins că poliția secretă îl expusese intenționat la radiații, provocându-i cancerul terminal, după ce trei disidenți muriseră într-un interval scurt din cauza unor forme rare similare de leucemie.

Ultimul val de incidente pare să fie prima dată când astfel de tactici sunt folosite în Finlanda, țară care a înfuriat Rusia prin aderarea la NATO după invazia Ucrainei.

Jussi Halla-aho, președintele Parlamentului finlandez, a declarat că va deschide o anchetă privind seria „semnificativă” de intrări în locuințele parlamentarilor.

El a spus că în apartamentele politicienilor au fost lăsate indicii care să arate că cineva a fost acolo, deși nu existau semne ale unei intrări prin efracție și nimic nu fusese furat sau deteriorat.

„Nu pot comenta cu exactitate numărul cazurilor suspecte care ne sunt cunoscute, dar, în orice caz, este un număr semnificativ”, a declarat el, adăugând că incidentele au avut loc anul trecut.

Cu alegerile parlamentare din Finlanda programate peste șase luni, autoritățile sunt în alertă maximă în fața unor posibile acte de sabotaj sau campanii de influență ale Kremlinului, în timp ce tensiunile rămân ridicate de-a lungul graniței lungi a țării cu Rusia.

Întrebat despre incidente, Alexander Stubb, președintele Finlandei, a declarat: „Un atac asupra unui membru al Parlamentului este un atac asupra democrației. Nu ar trebui permis sau acceptat sub nicio formă... Sunt alături de fiecare membru al Parlamentului.”