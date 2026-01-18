Liderii europeni au criticat duminică amenințarea președintelui american Donald Trump cu tarife vamale, din cauza opoziției lor față de planurile sale privind Groenlanda, avertizând că relațiile transatlantice sunt în pericol.

Statele europene vizate de tarifele lui Donald Trump ameninţă cu o "bazooka" la nivel comercial - Profimedia

Mai multe țări europene - inclusiv Danemarca, din care Groenlanda este un teritoriu autonom - au subliniat că "sunt unite" împotriva promisiunii lui Trump de sâmbătă de a le impune tarife vamale de până la 25%, cu excepția cazului în care Groenlanda este cedată Statelor Unite.

"Amenințările tarifare subminează relațiile transatlantice și riscă o spirală descendentă periculoasă", au avertizat Marea Britanie, Danemarca, Finlanda, Franța, Germania, Olanda, Norvegia și Suedia într-o declarație comună.

Uniunea Europeană, care a încheiat un acord cu Washingtonul în iulie pentru ca majoritatea exporturilor UE să se confrunte cu o taxă americană de 15%, a convocat o reuniune extraordinară a ambasadorilor săi la Bruxelles duminică.

Articolul continuă după reclamă

Președintele francez Emmanuel Macron va solicita UE să activeze un "instrument anti-coerciție" nefolosit până acum împotriva Statelor Unite, dacă Trump își va îndeplini amenințarea tarifară, au declarat consilierii lui Macron, conform RFI.

Arma blocului comunitar - supranumită "bazooka" comercială - permite limitarea importurilor de bunuri și servicii în UE, o piață formată din 27 de țări cu o populație totală de 450 de milioane.

Trump și-a exprimat în repetate rânduri dorința de a cuceri Groenlanda de când s-a întors la Casa Albă pentru un al doilea mandat. Retorica sa față de acest obiectiv s-a întărit de când a ordonat o operațiune militară împotriva Venezuelei la începutul acestei luni pentru a-l captura pe liderul său, Nicolas Maduro.

Trump și administrația sa au susținut că intrarea Groenlandei sub controlul SUA ar servi „securității naționale” americane.

El și consilierii săi au susținut, de asemenea, că Danemarca - deși aliată NATO - nu ar putea apăra Groenlanda în cazul în care Rusia sau China ar încerca vreodată să invadeze.

Danemarca și mai mulți dintre aliații săi europeni NATO au răspuns trimițând recent un număr mic de militari în Groenlanda pentru un exercițiu, la care au fost invitate și Statele Unite.

Câțiva soldați germani au fost văzuți îmbarcându-se duminică într-un zbor care urma să părăsească Groenlanda după ce au finalizat o misiune de recunoaștere.

Iar sâmbătă, mii de oameni din Groenlanda și din Danemarca au organizat proteste pentru a declara că nu doresc ca insula arctică să cadă sub controlul SUA.

"Make America Go Away" ("America Să Plece") era inscripționat pe șepcile purtate de mulți dintre protestatari, făcând aluzie la sloganul lui Trump "Make America Great Again" ("Să facem America din nou măreață").

Trump a răspuns cu o amenințare că va impune mărfurilor care intră în SUA din Marea Britanie, Danemarca, Norvegia, Suedia, Franța, Germania, Olanda și Finlanda tarife vamale de 10% începând cu 1 februarie.

Tarifele vor crește la 25% de la 1 iunie "până la momentul în care se va ajunge la un acord pentru achiziționarea completă și totală a Groenlandei", a scris Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Chiar și aliații europeni ai lui Trump au ezitat la amenințare.

Prim-ministrul de extremă dreapta al Italiei, Giorgia Meloni, a numit tarifele vamale amenințate o "greșeală".

"Cred că impunerea de noi sancțiuni astăzi ar fi o greșeală", le-a spus ea jurnaliștilor în timpul unei călătorii la Seul, adăugând că "am vorbit cu Donald Trump acum câteva ore și i-am spus ce cred".

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Consideraţi corectă amânarea deciziei CCR privind pensiile magistraţilor? DA NU

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰