Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, a îndemnat miercuri ţările din cadrul Alianţei Nord-Atlantice să majoreze achiziţiile de arme fabricate în SUA pentru a le livra Ucrainei prin intermediul aşa-numitei iniţiative PURL, lansată de NATO şi de Washington în această vară.

Statele Unite îndeamnă ţările NATO să cumpere mai mult armament american - Profimedia

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Şeful Pentagonului participă miercuri la o reuniune a miniştrilor apărării din NATO, care va fi urmată de o reuniune a Grupului de contact care reuneşte aproximativ 50 de ţări în sprijinul Ucrainei (cunoscut sub numele de Ramstein, după oraşul german în care s-a reunit pentru prima dată).

Hegseth consideră că lumea traversează un "moment istoric în care se pot întâmpla multe lucruri", având în vedere "ceea ce preşedintele (american Donald Trump) a reuşit să facă în Gaza şi în întreg Orientul Mijlociu".

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La rândul său, Rutte a declarat că PURL este o iniţiativă pentru a asigura ucrainenii "cu ceea ce au nevoie din partea Statelor Unite, plătit de aliaţi".

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Iniţiativa PURL, finanţată de aliaţii europeni şi Canada, constă în pachete periodice, fiecare în valoare de aproximativ 500 de milioane de dolari, care conţin echipamente şi muniţii stabilite de Ucraina ca priorităţi operaţionale.

Printre acestea se numără capacităţi pe care SUA le pot furniza în cantităţi mai mari decât Europa şi Canada.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vă e greu să găsiţi locuri pentru analize decontate? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰