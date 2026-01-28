Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin, i-a dat dreptate lui Mark Rutte: UE nu se poate apăra fără SUA

Premierul Ilie Bolojan, primit cu onoruri militare la Berlin de cancelarul Friedrich Merz, i-a dat dreptate lui Mark Rutte, care a afirmat că Uniunea Europeană nu se poate apăra fără sprijinul Statelor Unite. La rândul său cancelarul german a sublinit că Europa devine mai capabilă să se apere singură.

Premierul Ilie Bolojan a declarat, miercuri, la Berlin, că secretarul general al NATO, Mark Rutte, are dreptate când spune că, de zeci de ani, pacea și securitatea în Europa sunt apărate de NATO, iar SUA joacă un rol esențial.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a subliniat că, la Summitul NATO de la Haga, membrii UE și-au luat angajamentul să atingă obiectivul de investiții în apărare de 3,5% din PIB și să aloce suplimentar încă 1,5% din PIB pentru infrastructură relevantă pentru securitate. El a menționat că UE face eforturi considerabile pentru a-și îmbunătăți capacitatea de apărare și își dorește să continue acest demers împreună cu partenerii americani.

Articolul continuă după reclamă

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Întrebat, la Berlin, despre declarația Secretarului General al NATO, conform căreia Europa nu se poate apăra fără Statele Unite, premierul a răspuns: "Cred că Secretarul General avea dreptate. De zeci de ani, pacea și siguranța în Europa sunt asigurate de NATO, iar Statele Unite au un rol determinant în acest sistem de apărare".

Bolojan a arătat că, în contextul actual, întărirea securității europene și asumarea unui rol mai mare de către țările europene în bugetele de apărare și în politicile de integrare devin o necesitate. El a adăugat că memorandumul pe care cei doi miniștri ai Apărării îl vor semna consolidează această colaborare, vizând standardizarea tehnicii militare utilizate de armatele europene și întărirea colaborării militare dintre România și Germania.

La rândul său, cancelarul german Friedrich Merz a afirmat: "Memorandumul care va fi semnat de cei doi miniștri ai Apărării este un semn că Europa devine mai capabilă să se apere singură, dar nu este singură".

"Suntem membri NATO, alături de parteneri puternici, precum Canada și Norvegia - chiar dacă aceasta din urmă nu este membră a UE. Știm că guvernul american - și nu mă refer doar la președintele Trump, ci și la foști președinți - avea dreptate când spunea că, timp de mulți ani, am făcut prea puțin pentru apărare. De aceea, acum facem lucrurile mai bine. În iulie anul trecut, la summitul NATO de la Haga, membrii UE și-au asumat pentru prima dată angajamentul de a investi 3,5% din PIB în apărare, alocând suplimentar 1,5% din PIB pentru infrastructură relevantă pentru securitate. Depunem eforturi mari pentru a îmbunătăți capacitatea de apărare. Ne aflăm pe acest drum și dorim să îl continuăm împreună cu partenerii noștri americani, care au interese și pe continentul european", a completat Friedrich Merz.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi cardurile de loialitate la cumpărături? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰