Ministrul francez al Afacerilor Externe, Jean-Noël Barrot, a răspuns la declaraţiile secretarului general al NATO, Mark Rutte, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul SUA. Barrot l-a contrazis, afirmând că europenii "pot şi trebuie" să-şi asume propria apărare, acest lucru fiind dorit chiar de Statele Unite, relatează AFP, citat de News.ro.

Franţa îl contrazice pe secretarul general NATO: Nu, dragă Mark Rutte. Putem şi trebuie să ne apărăm singuri - ProfiMedia

"Nu, dragă Mark Rutte. Europenii pot şi trebuie să îşi asume responsabilitatea pentru propria securitate", a declarat luni seara ministrul francez de externe, Jean-Noël Barrot, ca răspuns la declaraţiile secretarului general al NATO, potrivit cărora Europa nu se poate apăra fără ajutorul Statelor Unite.

"Chiar şi Statele Unite sunt de acord cu acest lucru. Există pilonul european al NATO", a adăugat şeful diplomaţiei franceze într-o postare pe X în care preia discursul lui Mark Rutte.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Articolul continuă după reclamă

Rutte susţine că Europa are nevoie de SUA

Europa nu se poate apăra singură, fără ajutorul Statelor Unite, au nevoie una de cealaltă, a afirmat luni secretarul general al NATO, Mark Rutte, în faţa Parlamentului European la Bruxelles.

"Şi dacă cineva mai crede aici că Uniunea Europeană, sau Europa în ansamblu, se poate apăra fără Statele Unite, continuaţi să visaţi. Nu puteţi. Noi nu putem, avem nevoie unul de celălalt", a insistat el în faţa eurodeputaţilor.

Mark Rutte a explicat că, dacă europenii ar dori cu adevărat să construiască o nouă alianţă defensivă, fără Statele Unite, aceasta le-ar costa nu 5%, ci 10% din produsul intern brut (PIB), fiind necesar, de asemenea, să se doteze cu o capacitate proprie de descurajare nucleară.

"Asta costă miliarde şi miliarde de euro. Şi, în acest scenariu, aţi pierde garantul suprem al libertăţii noastre, şi anume umbrela nucleară americană. Aşadar, mult noroc!", le-a spus el europarlamentarilor, în cadrul unei sesiuni de întrebări şi răspunsuri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Sunteţi de acord ca şcoala să înceapă mai devreme? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰