Zelenski anunță armistițiu din 6 mai și spune că Rusia nu a notificat oficial încetarea focului

Ucraina afirmă că nu a primit nicio notificare oficială din partea Rusiei privind oprirea luptelor, în ciuda mesajelor apărute pe rețelele sociale. Cu toate acestea, Kievul anunță o încetare a focului începând cu 6 mai și cere Moscovei să treacă de la declarații la acțiuni concrete, a transmis președintele Volodimir Zelenski, potrivit Agerpres.

"Până în prezent, nu a existat niciun apel oficial către Ucraina privind modalitatea încetării ostilităţilor, care este anunţată pe reţelele sociale ruseşti", a spus el, potrivit Ukrinform.

Şeful statului a subliniat că Ucraina consideră că viaţa umană este o valoare incomparabil mai mare "decât "sărbătorirea" oricărei aniversări."

"În această privinţă, anunţăm un armistiţiu care începe de la ora 00:00 în noaptea de 5-6 mai", a informat el.

"Vom acţiona în oglindă, începând cu momentul specificat. Este timpul ca liderii ruşi să ia măsuri reale pentru a-şi încheia războiul, dacă Ministerul Apărării rus consideră că nu va organiza o paradă la Moscova fără bunăvoinţa Ucrainei", a adăugat Zelenski.

După cum a relatat Ukrinform, pe 29 aprilie, Vladimir Putin, în timpul unei convorbiri telefonice cu preşedintele american Donald Trump, a anunţat disponibilitatea Rusiei de a declara un armistiţiu pe 9 mai.

Pe 4 mai, Ministerul Apărării rus a anunţat ceea ce a numit un "armistiţiu în onoarea sărbătoririi Victoriei poporului sovietic în Marele Război Patriotic", valabil între 8 şi 9 mai.

Zelenski a declarat, la iniţiativa de încetare a focului din 9 mai, că discuţia corespunzătoare a avut loc între părţile americană şi cea rusă şi că nu a existat niciun dialog cu autorităţile ucrainene pe această temă.

