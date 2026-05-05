Împușcături în apropierea Casei Albe. Suspectul, împuşcat de Secret Service

Au fost momente de panică în apropierea Casei Albe, după mai multe împuşcături. Alerta s-a declanşat chiar în timp ce preşedintele Donald Trump se afla la un eveniment. Agenţii Secret Service au intervenit de îndată şi au împuşcat un bărbat, iar liderul american şi-a continuat activitatea fără întreruperi. Un alt trecător, minor, ar fi fost rănit în timpul misiunii. Suspectul se află în prezent în spital, în timp ce adolescentul primeşte îngrijiri medicale şi se află în afara oricărui pericol. Incidentul vine la puţin peste o săptămână de la tentativă de asasinat asupra lui Donald Trump, de la Corespondenților.

Agenţi federali au deschis luni focul asupra unui bărbat înarmat în centrul capitalei Statelor Unite, Washington, ceea ce a dus la o scurtă blocare a accesului spre Casa Albă. Incidentul a avut loc în apropiere de National Mall, o destinaţie turistică populară din capitala americană situată la mică distanţă de Casa Albă, la scurt timp după ce coloana de maşini a vicepreşedintelui JD Vance a trecut prin zonă, a anunţat Matthew Quinn, director adjunct al Secret Service, responsabil de securitatea înalţilor oficiali americani.

Totuşi, acesta din urmă nu crede că vicepreşedintele a fost vizat şi a declarat presei că nu poate spune dacă acest eveniment are legătură cu recenta tentativă de asasinat împotriva preşedintelui Donald Trump. "Nu mă voi pronunţa asupra acestui aspect", a avertizat el. "Dacă a fost îndreptat împotriva preşedintelui sau nu, nu ştiu, dar vom afla motivul", a adăugat Matthew Quinn.

Secret Service a tras asupra unui individ care părea "suspect" şi înarmat. Bărbatul a luat-o la fugă după ce a fost abordat de agenţi şi a deschis focul, a explicat Matthew Quinn. Autorităţile au răspuns cu focuri de armă şi l-au rănit pe bărbat, care a fost transportat la spital. Starea sa de sănătate nu este deocamdată cunoscută.

Un minor a fost rănit în timpul incidentului, care are loc la aproximativ zece zile după ce un bărbat a încercat să pătrundă în sala unui hotel unde Donald Trump participa la Dineul Asociaţiei Corespondenţilor de la Casa Albă. Cole Allen, 31 de ani, a fost inculpat pentru tentativă de omor asupra preşedintelui american.

