Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video Stefan a murit în timp ce salva vieţi în barul Le Constellation. A ales să rămână om în mijlocul iadului

Stefan Ivanovic, paznicul barului Le Constellation, a murit ca un erou încercând să salveze vieţi. Ale tinerilor care fuseseră prinşi în localul care le-a devenit mormânt. Bărbatul din Serbia avea doar 31 de ani, dar a ales să nu fugă.

de Monica Palade

la 05.01.2026 , 20:58
Stefan a murit în timp ce salva vieţii în barul Le Constellation. A ales să rămână om în mijlocul iadului Stefan, paznicul barului Le Constellation - Facebook/Profimedia

În haosul creat, în ţipetele disperate, în incendiul care muşca lacom din tinerii care în urmă cu doar două secunde se gândeau doar la distracţie, un bărbat a ales să nu fugă. Şi a devenit lumina pentru întunericul ce îi aştepta pe atât de mulţi tineri. Stefan Ivanovic, un sârb de 31 de ani, era agent de pază în barul morţii. Mai presus de meserie, era un om, unul bun, care în faţa primejdiei nu s-a gândit să se salveze pe el, ci pe alţii.

A ales să rămână om până la capăt

În noaptea de Revelion, la barul Le Constellation din Crans-Montana, o petrecere s-a transformat într-un iad. Flăcări, fum, panică. În acele secunde când fiecare instinct strigă să fugă, Ștefan a făcut o alegere diferită. El ar fi putut să se salveze. Ar fi putut să se întoarcă și să iasă din local. Nu el a făcut-o. A început să împingă oamenii afară, unul după altul. Apoi s-a întors iară în inima flăcărilor. Pentru că știa că încă mai erau tineri acolo. Nu a ezitat, nu a calculat riscul, a făcut ceea ce a crezut că e bine.

Articolul continuă după reclamă

Datorită curajului său, vieți au fost salvate. Preţul a fost însă cât se poate de mare. Viaţa lui nu a mai reuşit să o salveze. Până la sfârșit, familia sa sperat. Acel telefon care încă suna era o lumină fragilă în întuneric, un fir foarte subțire de care să te ții.

Dar speranța, de data aceasta, nu a fost suficientă. Stefan a locuit 20 de ani în Elveția. Era casa lui. Era viaţa lui. Era viitorul. Un supravieţuitor îşi aduce aminte de sacrificul pe care l-a făcut în timpul haosului.

Stefan a fost un om care nu a ezitat nici o secundă să se pună în pericol pentru a-i proteja pe ceilalţi. Nu poţi să mai ai cuvinte când ştii că, în timp ce totul ardea, cineva a ales să rămână om până la capăt.

Monica Palade Like

Cu o experienţă în presă de peste 20 de ani, s-a alăturat echipei observatornews.ro în luna ianuarie 2021.

incendiu bar crans-montana incendiu elevetia elvetia incendiu crans-montana
Înapoi la Homepage
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Românul care a jucat în Liga Campionilor a ajuns şofer de Bolt. Câţi bani ia pe o cursă
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Rugăciune puternică de Bobotează. Se spune că îndeplinește cele mai profunde dorințe. Ce trebuie să rostim
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
Ce a pățit o americancă aflată în România. Tradiția care a lăsat-o fără cuvinte: ”Ce se întâmplă?”
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
O țară întreagă a rămas fără internet pentru că sateliții Starlink au fost opriți. Cetățenii sunt revoltați
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Concurentul de la Power Couple care a fost la un pas să paralizeze. A izbucnit în lacrimi în timp ce și-a spus povestea
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite?
Observator » Ştiri externe » Stefan a murit în timp ce salva vieţi în barul Le Constellation. A ales să rămână om în mijlocul iadului