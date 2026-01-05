Stefan Ivanovic, paznicul barului Le Constellation, a murit ca un erou încercând să salveze vieţi. Ale tinerilor care fuseseră prinşi în localul care le-a devenit mormânt. Bărbatul din Serbia avea doar 31 de ani, dar a ales să nu fugă.

În haosul creat, în ţipetele disperate, în incendiul care muşca lacom din tinerii care în urmă cu doar două secunde se gândeau doar la distracţie, un bărbat a ales să nu fugă. Şi a devenit lumina pentru întunericul ce îi aştepta pe atât de mulţi tineri. Stefan Ivanovic, un sârb de 31 de ani, era agent de pază în barul morţii. Mai presus de meserie, era un om, unul bun, care în faţa primejdiei nu s-a gândit să se salveze pe el, ci pe alţii.

A ales să rămână om până la capăt

În noaptea de Revelion, la barul Le Constellation din Crans-Montana, o petrecere s-a transformat într-un iad. Flăcări, fum, panică. În acele secunde când fiecare instinct strigă să fugă, Ștefan a făcut o alegere diferită. El ar fi putut să se salveze. Ar fi putut să se întoarcă și să iasă din local. Nu el a făcut-o. A început să împingă oamenii afară, unul după altul. Apoi s-a întors iară în inima flăcărilor. Pentru că știa că încă mai erau tineri acolo. Nu a ezitat, nu a calculat riscul, a făcut ceea ce a crezut că e bine.

Datorită curajului său, vieți au fost salvate. Preţul a fost însă cât se poate de mare. Viaţa lui nu a mai reuşit să o salveze. Până la sfârșit, familia sa sperat. Acel telefon care încă suna era o lumină fragilă în întuneric, un fir foarte subțire de care să te ții.

Dar speranța, de data aceasta, nu a fost suficientă. Stefan a locuit 20 de ani în Elveția. Era casa lui. Era viaţa lui. Era viitorul. Un supravieţuitor îşi aduce aminte de sacrificul pe care l-a făcut în timpul haosului.

Stefan a fost un om care nu a ezitat nici o secundă să se pună în pericol pentru a-i proteja pe ceilalţi. Nu poţi să mai ai cuvinte când ştii că, în timp ce totul ardea, cineva a ales să rămână om până la capăt.

