La cinci zile de la incendiul devastator din Elveţia, toţi cei 40 de morţi au fost identificaţi. Jumătate dintre cei care au pierit nu au vârsta majoratului. Vineri va fi zi de doliu naţional şi vor fi trase, simultan, clopotele tuturor bisericilor din ţară. Salvatorii sunt încă în stare de şoc, la fel ca rudele şi prietenii victimelor.

"M-am dus la o doamnă care şi-a pierdut fiul în acea noapte şi îmi era teamă că îmi va spune: "L-aţi lăsat să moară!" Mi-a spus: "Mulţumesc. Mulţumesc pentru toţi oamenii pe care i-aţi salvat." Asta în timp ce fiul său a murit. Iar asta e ceva oribil!", a povestit David Vocat, comandantul Detașamentului de Pompieri din Crans-Montana.

David Vocat este comandantul pompierilor şi printre primii salvatori care au intrat în barul incendiat. După ce a văzut atâţia copii morţi sau răniţi se gândeşte dacă mai poate practica această meserie. De altfel, mai mulţi membri ai Centrului de Asistenţă pentru Incendii intenţionează se retragă din activitate în urma tragediei.

"O scenă pe care n-aş mai vrea să o vad niciodată. Când am văzut oameni plângând, tineri care erau pe jos, oameni arşi...Atunci mi-am spus: "Aici e războiul!", a mai povestit David Vocat, comandantul Detașamentului de Pompieri din Crans-Montana.

Şapte ţări îşi numără morţii

Cel puţin şapte ţări îşi numără morţii. Autorităţile din Elveţia au anunţat că toate victimele au fost identificate: 21 sunt localnici, nouă francezi, şase italieni. Printre cei decedaţi se aflau și tineri cu cetățenie belgiană, portugheză și turcă. Dar şi Guillaume, un băiat de 18 ani a cărui mamă este din Gorj dar e stabilită de două decenii în Lausanne.

"Clar că vor fi sprijiniţi, există o promisiune de la cel mai înalt nivel de sprijin total pentru familia tânărului respectiv. Dar momentul în care va fi adus tânărul în ţară, asta va fi stabilit între ambasadă, consulatul din Elveţia al României şi autorităţile elveţiene", a declarat Raed Arafat, şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă.

Jumătate dintre cei care şi-au pierdut viaţa nu aveau vârsta majoratului iar doi copii abia împliniseră 14 ani.

"Singura mea întrebare este de ce i s-a întâmplat asta fiicei mele, asta e tot. Dar să știu cine e de vină? Momentan, asta nu e ceva care să-mi aducă vreo ușurare. Pentru că a ști că s-au făcut rele, a vorbi despre alții, nu știm cine, oricum nu o va aduce pe fiica mea înapoi", a declarat Joel Rey.

"În orice loc unde se adună tinerii, depășim toate limitele. Vorbim despre siguranță, dar nu mai există siguranță. Aceste cluburi de noapte sunt capcane, sunt capcane! Din păcate", mai spune Veronique Barras, rezidentă locală.

Buchete de flori şi jucării de pluş

Buchete de flori şi jucării de pluş continuă să fie aduse de oameni în faţa barului în care a avut loc tragedia. Mii de lumânări au fost aprinse de familii, rude, prieteni sau localnici şocaţi de amploarea incendiului.

"E important să fim conectați, pentru că suntem cu toții părinți. Vedeți, aceștia sunt copiii noștri... Am petrecut mult timp încercând să aflăm dacă oamenii pe care îi cunoșteam, copiii, prietenii copiilor noștri, copiii prietenilor noștri, dacă toată lumea era bine", a declarat Cathy Premer, rezidentă locală.

Un omagiu emoţionant a avut loc şi pe o pârtie din celebra staţiune, unde sute de schiori au format o inimă în memoria victimelor.

Vineri 9 ianuarie a fost anunţată zi de doliu naţional în Elveţia. La ceremonii şi-a anunţat prezenţa inclusiv preşedintele francez Emmanuel Macron.

