Ea este "îngerul morții" din Crans-Montana. Cyane, chelnerița cu casca, a murit încercând să salveze vieți

I s-a spus "îngerul morții" sau "aducătoarea Apocalipsei" în barul Le Constellation, din Crans-Montana, în realitate Cyane Panine, "chelnerița cu casca" a fost și ea o victimă.

Asemănată cu un diavol în acele videoclipuri în care declanșa accidental infernul, ținând în mână sticlele de șampanie cu artificii, Cyane Panine sau „fata cu casca” avea doar 24 de ani. A murit încercând să îi evacueze pe tinerii, prinși captivi în barul morții.

„Nu a fost niciodată informată despre pericolul tavanului și nu a primit nicio instruire în materie de siguranță”, a explicat avocata Sophie Haenni, care reprezintă familia tinerei, potrivit El Mundo.

Un soare care nu a mai răsărit

De fapt, Cyane este un înger, așa cum o înfățișează acum prietenii ei pe Instagram, cu părul blond lung și o pereche de aripi, invitând pe toată lumea la o rugăciune: „Când a izbucnit incendiul, voia să-i scoată și pe clienți afară, dar, din păcate, acea ușă blestemată era închisă”, povestește tatăl ei, Jérôme, printre lacrimi. „Pentru noi era o rază de soare, iar acel soare nu a mai răsărit în 2026.”

Este o familie distrusă de durere și rănită de acele fotografii care, timp de zile întregi, au circulat pe rețelele sociale și la televiziuni, unde Cyane, cu acea cască neagră din care ieșea o coadă blondă lungă, părea să dea startul Apocalipsei. În realitate, era una dintre victimele trădate de un local care funcționa ilegal, atât în construcție, cât și în măsurile de siguranță. Mama ei, Astrid, este și ea devastată, în timp ce o îmbrățișează pe Eloine, sora iubită a lui Cyane: „Viața noastră nu va mai fi niciodată la fel, nu voi mai sărbători niciodată Revelionul. Niciodată”, repetă ea într-un interviu televizat la France 2.

Pentru identificarea trupului, găsit complet carbonizat pe esplanada din fața barului, au fost necesare trei zile, deși prietena ei Camille C., de 20 de ani, înțelesese deja totul la ivirea zorilor: „I-am văzut trupul pe jos și m-am apropiat să-i spun „Curaj, totul va fi bine”, dar iubitul meu m-a tras deoparte. “Nu mai e nimic de făcut, e moartă”, mi-a spus. Nu puteam să cred, nici acum nu pot”.

Cine a fost Cyane Panine

Ea și Camille se cunoșteau dintotdeauna: amândouă din Sète, un oraș cu mai puțin de 50.000 de locuitori de pe țărmul Mediteranei, mergeau de câțiva ani în cantonul Valais pentru a lucra sezonier ca și chelnerițe. Munți, schi și prieteni. Până la urmă, pentru Cyane a trăi însemna a călători. În 2012, pe când era încă o copilă, aproape că a făcut înconjurul lumii cu barca: trei ani și jumătate alături de mama, tatăl și sora ei, până în insulele Marchize, în Polinezia Franceză. Și aici, printre Alpi, devenise parte din familie: crescută ca o fiică de Jacques Moretti, se logodise recent „cu Jean-Marc, finul patronului”, adaugă prietena.

O familie de comercianți și navigatori, cu câteva magazine în oraș și o mare pasiune pentru mare. Putea Elveția să pară periculoasă? „Și într-o stațiune de schi de lux, nu te aștepți la o asemenea tragedie. Fiica mea lucra acolo și eu eram liniștit”, mai spune tatăl tinerei.

Acea liniște se spulberă puțin după ora unu noaptea, în clipele care au marcat sufletul lui Camille și au umplut procesul-verbal al poliției cantonale, redactat pe 1 ianuarie la ora patru după-amiaza: „Nu mă dusesem la petrecere acolo, dar am intrat doar ca să o salut pe Cyane și să-i urez un an nou fericit.”

Ușa ultimei călătorii

Relatarea este preluată și de avocata familiei Panine: „În acea noapte, Cyane nu trebuia să servească la mese, ci să se ocupe de primirea invitaților la parter.” Apoi, totul scapă de sub control: Jessica Moretti, soția patronului, îi cere să coboare la subsol pentru a-i ajuta pe ceilalți chelneri. „Erau 16 sticle de șampanie de dus, sau ceva de genul”, își amintește Camille. Din acel moment, mărturiile se suprapun parțial și diferă parțial: oameni care își pun măști, „de iepure, de clovn”. Lui Cyane îi revine „o cască neagră de motocicletă sau de astronaut”. În acele clipe, „pe umerii unui alt chelner”, flacăra pusă la gâtul sticlei începe să aprindă panourile fonoabsorbante ale tavanului.

„Este foarte probabil ca incendiul să fi fost declanșat de numărul mare de lumânări aprinse simultan în același loc, deși toate acestea vor trebui clarificate de anchetă”, explică avocata Haenni. Între timp, suspiciunile și acuzațiile la adresa responsabililor localului s-au înmulțit: „În orice caz, moartea celor 40 de persoane și rănirea a peste o sută ar fi putut fi evitate dacă s-ar fi respectat normele de siguranță și s-ar fi efectuat controalele necesare”. Concluzia: Cyane nu poartă nicio responsabilitate.

„Când a izbucnit incendiul, iubitul meu m-a apucat și am fugit afară, și nu am mai văzut-o niciodată pe Cyane. Ar fi trebuit să mă întorc”, mai spune Camille. Părinților nu le-a mai rămas decât durerea și o întrebare: Nu reușesc să înțeleagă de ce ieșirea de urgență era încuiată. Ușa salvării s-a transformat în cea a ultimei călătorii.

