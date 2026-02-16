Antena Meniu Search
Video Străzi acoperite de ape, case inundate şi copaci puşi la pământ. Vremea rea face prăpăd în Europa

Vremea continuă să facă prăpăd în Europa. În Spania dezastrul e la tot pasul: străzi acoperite de ape, case inundate şi copaci puşi la pământ de forţa rafalelor. Probleme sunt şi în sudul şi centrul Italiei, iar Grecia se confruntă cu rafale de vânt puternic. Situaţia cea mai rea rămâne în Franţa.

de Redactia Observator

la 16.02.2026 , 09:02

Oraşe întregi din sudul Franţei sunt şi acum sub ape, iar pompierii duc o luptă extrem de dificilă. Oamenii, aflaţi încă în şoc, vor să îşi mai salveze măcar o fărâmă din munca de o viaţă. Nivelul apelor a atins cote istorice. 

Vremea rea a pus stăpânire pe Europa

Situaţia este gravă şi în Italia. În nordul Penisulei, doi schiori au murit şi unul a fost grav rănit după ce au fost surprinşi de o avalanşă. Iar Regiunea Calabria este sub ape la propriu. Puhoaiele de aproape 1 metru înălţime au distrus totul în cale. Alte cinci regiuni din sudul şi centrul ţării sunt în continuare sub cod galben de vreme rea şi vânt puternic.

O furtună puternică a lovit şi Sofia ieri după-amiază. Grindina de mărimea unei monezi de 50 de bani, a fost atât de puternică încât oamenii s-au folosit de lopeți pentru a curăța intrările în scările de bloc. r în Grecia rafalele puternice au măturat Atena, iar Acropolele au fost acoperite de valul de praf. Școlile din Heraklion sunt închise astăzi din cauza prafului african, care a scăzut drastic vizibilitatea.

spania franta europa inundatii
