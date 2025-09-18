Haos în Franţa, unde un milion de angajaţi din transporturi, farmacişti, profesori sindicalişti au intrat în grevă şi au protestat în toate marile oraşe din cauza măsurilor de austeritate impuse de guvern. Protestatarii s-au înfuriat când au dat cu ochii de trupele speciale venite să îi ţină sub control. Cel puţin 140 protestatari au fost arestaţi şi 8 poliţişti răniţi în ciocnirile dintre demonstranţi şi forţele de ordine.

Oraşele din Franţa au arătat astăzi ca un câmp de luptă. Protestatarii au incendiat obiecte de mobilier stradal, iar fumul torţelor şi artificiilor au acoperit marile bulevarde. La Rennes şi Lyon, demonstranţii s-au răzbunat pe cei peste 80.000 de jandarmi trimişi de guvern să îi supravegheze.

"Comportamentul acestui guvern faţă de oamenii care suferă, care sunt storși ca o lămâie chiar dacă nu mai are suc a devenit de nesuportat. Astăzi, sincer, nu mai am prea multe de pierdut!", a declarat o protestatară.

Marile sindicate din Franţa au mobilizat în jur de 900.000 de angajaţi sub deviza "Blocaţi totul!" La Paris, protestatarii au forţat intrarea în ministerul Economiei, dar au fost evacuaţi de agenţii de pază.

Franţa este paralizată de grevă. 9 din 10 farmacii sunt închise, aproape jumătate dintre profesori nu au făcut ore astăzi, iar transportul în comun nu funcţionează.

Studenţi şi politicieni de stânga s-au alăturat şi ei operaţiunii "Blocaţi Totul". Protestatarii cer guvernului să renunţe la creşterea vârstei de pensionare cu doi ani, să introducă taxe mai mari pentru cei bogaţi şi să investească mai mult în serviciile publice.

Au avut loc inclusiv acte de sabotaj. Persoane încă neidentificate de poliţişti au închis o conductă de aprovizionare cu apă. În marile oraşe, mai multe obiective turistice au fost închise.

