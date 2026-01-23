Dispariţie misteriosă a unui tânăr de origine română, student în Italia. Sunt deja trei zile de când Erik Tini a plecat de acasă şi nu s-a mai întors. În plus, nu a dat niciun semn de viaţă şi nici nu a lăsat vreun indiciu cu privire la plecarea sa.

Student român, dispărut în circumstanţe misterioase după ce a luat trenul spre Verona, în drum spre facultate

Rudele şi prietenii lui Erik Tini nu mai ştiu nimic despre acesta încă de marţi, din dimineaţa zilei de 20 ianuarie, scrie Verona Sera.

Membrii familiei povestesc că a plecat din localitatea Dolce marţi dimineaţă, în jurul orei 7:30 şi urma să meargă la Universitatea din Verona, acolo unde studiază Informatica. Nu a ajuns însă la facultate, cred apropiaţii tânărului, pentru că nimeni nu l-a întâlnit la cursuri sau în zonele preferate ale studenţilor.

Din informaţiile primite de familie, Erik ar fi coborât din tren cu câteva staţii înainte de destinaţie. Dispariţia este cu atât mai ciudată cu cât tânărul şi-ar fi lăsat telefonul mobil acasă, alături de laptop.

Articolul continuă după reclamă

Plângerea oficială de dispariție a fost depusă la carabinieri, iar apelul de a oferi informații utile pentru găsirea sa s-a răspândit rapid pe rețelele sociale. De asemenea, emisiunea "Chi l’ha visto?" a preluat anunțul dispariției, în speranța că se vor primi informaţii care să contribuie la aducerea acasă a tânărului student cât mai curând posibil.

