Câţi bani primeşte un student bursier în România. ANOSR anunţă cu noi proteste după îngheţarea burselor

Aproape 44.000 de studenți au rămas fără burse în luna iulie a anului 2025, spun tinerii, după adoptarea Legii nr. 141/2025 prin care perioada de acordare a burselor a fost redusă de la 12 la 9 luni, fondul a fost diminuat cu aproximativ 52%, iar studenții de la taxă nu se mai pot încadra la acest sprijin din cauza efectelor aceleiași legi.

În prezent, bursele sociale sunt în cuantum de minim 925 lei, așadar pornesc de la o valoare cu peste 50% mai mică decât cea necesară. Cheltuielile minime ale unui student, ținând cont de cazarea în cadrul căminelor universitare (fără a lua în considerare costurile chiriilor), cheltuieli cu materiale de studiu, îmbrăcăminte și încălțăminte, transport, precum și cheltuieli cu masa prin cantinele universității și alimente de bază pentru mâncare gătită se ridică la 2.027,99 lei lunar.

Studenţii avertizează că vor continua demersurile pentru restabilirea facilităților de sprijin pentru studenți, în vederea asigurării unui mediu universitar accesibil și echitabil, inclusiv prin manifestații de stradă și acțiuni de protest.

Comunicatul ANOSR

"Guvernul României condamnă studenții la abandon - bursele studenților vor fi înghețate pentru anul 2026 la nivelul lunii decembrie 2025

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) condamnă și atrage atenția asupra deciziei Guvernului României transmisă prin comunicat de presă în 27.02.2026, conform căruia o ordonanță de urgență adoptată în ședința executivului prevede plafonarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și menținerea valorii burselor din anul 2025 și pentru anul 2026: ,,În anul 2026, valoarea costului standard pentru fondul de burse și protecție socială și valoarea burselor se mențin la nivelul lunii decembrie 2025”.

ANOSR condamnă această abordare de a reglementa aspecte în educație, care afectează studenții, fără o discuție publică pe fondul măsurilor și fără consultarea beneficiarilor direcți, mai ales ținând cont de situația agravată a fenomenului de abandon universitar, dar și a celorlaltor măsuri din ultimul an care au țintit studenții.

Conform analizei ,,Coșul minim al studentului, în plină austeritate. Cât costă să fii student?”1, realizată de ANOSR, cheltuielile minime ale unui student, ținând cont de cazarea în cadrul căminelor universitare (fără a lua în considerare costurile chiriilor), cheltuieli cu materiale de studiu, îmbrăcăminte și încălțăminte, transport, precum și cheltuieli cu masa prin cantinele universității și alimente de bază pentru mâncare gătită se ridică la 2.027,99 lei lunar. În prezent, bursele sociale sunt în cuantum de minim 925 lei, așadar pornesc de la o valoare cu peste 50% mai mică decât cea necesară.

Pe de altă parte, aproximativ 44.000 de studenți au rămas fără burse în luna iulie a anului 2025, după adoptarea Legii nr. 141/2025 prin care perioada de acordare a burselor a fost redusă de la 12 la 9 luni, fondul a fost diminuat cu aproximativ 52%, iar studenții de la taxă nu se mai pot încadra la acest sprijin din cauza efectelor aceleiași legi. De asemenea, amintim faptul că în luna decembrie, Ministerul Educației și Cercetării a anunțat obținerea unui fond de 60 de milioane de euro, oferit prin Fondul Social European+ pentru bursele sociale ale studenților din România, însă până în acest moment nu au fost încă puse în aplicare prevederile pentru acordarea burselor, iar acestea nu vor deservi și studenții de la taxă, deși a existat o solicitare înaintată de către ANOSR în acest sens. În ceea ce privește transportul, reprezentând altă facilitate de sprijin a studenților, subliniem faptul că reducerea de 90% la transportul feroviar a studenților este în continuare limitată, deși măsura a generat o reducere de mai puțin de 0,0021% din cheltuielile bugetului general consolidat ale anului 2025, conform analizei ANOSR: ,,Cât a salvat Guvernul României limitând transportul studenților?”

Raportându-ne la datele publice actualizate, putem reface estimarea diminuării sprijinului acordat studenților de către stat. Astfel că, în cursul anului anterior, Legea nr. 141/2025 a redus fondul de burse și protecție socială prin:

modificarea calculării fondului de burse și protecție socială, raportând valoarea costului standard de la 10% din valoarea salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată la 10% din valoarea salariului de bază minim net pe țară garantat în plată;

reducerea perioadei de acordare a burselor, fiind astfel disponibile doar pentru perioada activităților didactice, excluzând vacanțele.

Conform datelor publice, identificate pe site-ul Comisiei Naționale pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS), în octombrie 2024 (cele mai recente date publicate) existau 305.338 de studenți înscriși pe locurile finanțate de la bugetul de stat la ciclurile de licență și masterat. Așadar, având în vedere că până în luna iulie, fondul de burse și protecție socială a fost calculat printr-o valoare a costului standard menținută la valoarea din luna noiembrie 2024, consecință a adoptării O.U.G. 156/2024 (perioadă în care salariul minim brut era 3.700 lei), suma totală alocată fondului de burse și protecție socială (ianuarie - iulie 2025) a fost aproximativ 790 de milioane de lei. Acest fond deservea un număr de 469.839 de studenți, fiind numărul de studenți înscriși pe locuri finanțate de la bugetul de stat și pe locuri în regim cu taxă pentru ciclurile licență și master, aferent lunii octombrie 2024, conform acelorași date publice ale CNFIS. Practic, având în vedere cuantumul minim al bursei sociale de 925 lei, numărul maxim de beneficiari ai burselor putea fi aproximativ 122.000, mai puțin de 26% din numărul total de studenți.

(...)

În absența măsurilor de austeritate, cu o direcție clară a statului de sprijinire a studenților în vederea parcurgerii studiilor superioare, reducerii abandonului universitar, asigurării unui mediu universitar echitabil și accesibil pentru toți tinerii din România, indiferent de situația socio-economică a acestora sau de zona de proveniență, situația fondului de burse și protecție socială trebuia să fie complet diferită. Intervenția asupra Legii învățământului superior nr. 199/2023, prin Legea nr. 141/2025, modificând modalitatea de calculare a fondului de burse și protecție socială a dus la o diminuare a acestuia cu aproximativ 494.800.229,00 lei, valoarea așteptată trebuind să atingă suma de cel puțin 1,4 miliarde", se arată în comunicatul ANOSR.

