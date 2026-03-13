Primul soldat francez ucis de o dronă Shahed în războiul împrotriva Iranului. Reacţia lui Macron

Primul deces în rândul armatei franceze în cadrul războiului din Orientul Mijlociu. Un soldat francez a murit noaptea trecuta în urma unui atac cu o dronă iraniană Shahed, lansată în zona bazei militare din apropiere de Erbil.

Plutonierul-șef Arnaud Frion, în vârstă de 42 de ani, a fost ucis în noaptea de joi spre vineri de o dronă Shahed care a lovit o bază militară kurdă din regiunea Erbil, unde erau desfășurați militari francezi care participau la misiunea internațională din Irak.

Alţi şase soldați francezi au fost răniți în urma atacului. Deși medicii militari au intervenit rapid,Frion a murit din cauza rănilor suferite. Presa franceză a publicat imagini cu militarul decedat. Militarii răniți sunt încă internați în spital, iar repatrierea lor este în curs de organizare.

Miercuri o altă dronă a lovit baza militară unde se află contingentul italian. Militarii s-au adăpostit în buncăre și nu au fost răniți. Presa italiană scrie că guvernul de la Roma începe să își retragă discret soldații, deoarece situația de securitate s-a deteriorat puternic în Irak după ce SUA şi Israel au declanşat războiul împotriva Iranului.

În cadrul unei coaliții internaționale antijihadiste conduse de Washington, militari din mai multe țări, inclusiv Italia și Franța, instruiesc în Kurdistanul irakian membri ai forțelor de securitate kurde.

Macron: Războiul din Iran nu poate justifica astfel de atacuri

"A murit pentru Franța în timpul unui atac lansat lângă Erbil... Soldații noștri au fost atacați în timp ce, așa cum facem de mai mulți ani, luptau în cadrul unei coaliții internaționale împotriva reapariției terorismului în regiune și în slujba suveranității irakiene. Acest lucru este evident inacceptabil. Confruntată cu războiul în desfășurare, poziția Franței este pur defensivă, în sprijinul aliaților săi, și nu poate justifica niciodată vreun atac împotriva ei", a declarat președintele Emmanuel Macron, care a indicat că va discuta cu prim-ministrul irakian.

Macron a refuzat să discute eventuale represalii

Întrebat despre posibilitatea unui răspuns după moartea soldatului, Macron a declarat că refuză să dezvolte "orice fel de scenariu" sau să intre în "ficțiune politică pe această temă". "Am reiterat poziția Franței. Este clară în regiune, este defensivă. Nu suntem în război cu nimeni", a declarat el în timpul unei conferințe de presă la Palatul Elysee, alături de Volodimir Zelenski.

Primul soldat francez ucis în războiul împrotriva Iranului

Arnaud Frion este primul soldat francez ucis de la începutul războiului din Orientul Mijlociu, declanșat de loviturile SUA-Israel asupra Iranului de pe 28 februarie și care s-a extins în mai multe țări din regiune. De la începutul războiului, cel puțin 11 soldați americani și-au pierdut viața în Irak, Kuweit și Arabia Saudită, potrivit comandamentului militar american pentru Orientul Mijlociu.

În paralel, grupul armat pro-iranian Ashab al-Kahf a anunțat vineri pe Telegram că va lua în vizor interesele franceze din regiune, după desfășurarea portavionului francez Charles de Gaulle în Golf. "După sosirea portavionului francez în zona de operațiuni a Centcom și angajarea acestuia în operațiuni, anunțăm începând din noaptea aceasta că toate interesele franceze din Irak și din regiune vor fi luate ca țintă",

Gruparea i-a îndemnat pe localnici să rămână la cel puțin 500 de metri de o bază din Kurdistanul irakian unde se află militari francezi, dar fără a revendica în mod direct un atac.

Președintele francez a insistat în ultimele zile asupra "rolului defensiv" al Franței în războiul din Orientul Mijlociu, pentru care Parisul a trimis un important dispozitiv aeronaval în jurul portavionului Charles de Gaulle în Marea Mediterană.

Georgiana Dulgheru

