Ademenit de o reclamă falsă cu celebrul actor, un inginer din Lyon și-a pus toate economiile pe un site de tranzacționare fraudulos, care acum au dispărut.

Un bărbat a rămas fără 350.000 de euro după ce a fost păcălit de o reclamă falsă cu actorul Jean Reno - Profimedia

"Bună ziua, sunt Jean Reno!" Pascal, un inginer în vârstă de 50 de ani, a fost victima unui deepfake care s-a folosit imaginea actorului pentru a păcăli oameni, potrivit Le Figaro.

Reclama folosea imaginea actorului pentru a promova o platformă de tranzacționare frauduloasă. Inginerul a explicat ziarului Le Progrès că a început prin a investi sume mici. Cei 250 de dolari ai săi au crescut rapid la 8.000 de dolari. Contactul său de pe platformă i-a oferit apoi să retragă 4.000 de dolari din această sumă pentru a-i câștiga încrederea. Și banii au ajuns într-adevăr în contul lui Pascal.

A decis apoi să investească toate economiile familiei, inclusiv 195.000 de euro. Contul său afișa atunci un sold de până la 500.000 de dolari. Pascal a decis să retragă acești bani virtuali, crezând că investiția este destul de profitabilă. Escrocii l-au sunat panicați, susținând că retragerea era imposibilă din cauza unui impozit neplătit. Simțind că ceva nu este în regulă, Pascal a început să suspecteze o înșelătorie. A contactat platforma sa de schimb de criptomonede, care i-a explicat că este înșelat, deoarece contul său nu afișa tranzacții reale. A pierdut aproximativ 350.000 de dolari.

Articolul continuă după reclamă

Inginerul a dat în judecată banca

Bărbatul de cincizeci de ani a suferit o lovitură devastatoare. Forțat să-și ipotecheze casa, a decis să depună o plângere împotriva unor persoane necunoscute pentru fraudă financiară și, de asemenea, să dea în judecată banca sa.

"Credem că a existat o neîndeplinire din partea băncii a obligației sale de diligență, așa cum este prevăzut de lege. Atunci când cineva folosește în mod neobișnuit un cont bancar, trebuie să contacteze banca pentru a semna o declarație de renunțare la răspundere. Acest lucru nu s-a întâmplat în cazul lui Pascal", a declarat Jocelyn Ziegler, avocatul său, pentru Le Figaro.

Potrivit acestuia, "în 2025, numeroase instanțe au condamnat băncile în cazuri similare, acordând în general rambursări de 60 până la 70% din suma fraudată". Banca, la rândul său, susține că nu are nimic de reproșat în această afacere, deoarece toate tranzacțiile au fost validate de Pascal.

"Clientul meu își recunoaște imprudența, dar fapta sa greșită nu absolvă banca de obligația sa de diligență", a continuat avocatul său.

Jean Reno a depus plângere pentru furt de identitate

Ancheta penală este încă în desfășurare. Escrocii probabil nu vor fi niciodată aduși în fața justiției, deoarece primele piste online indică Asia, departe de jurisdicțiile europene, relatează Mediafax.

La rândul său, Jean Reno a declarat pentru ziarul regional că "regretă că faima sa ar fi putut fi exploatată în acest scop fraudulos" și a decis să depună o plângere pentru furt de identitate.

Larisa Andreescu Like Larisa Elena Andreescu face parte din echipa Observator de peste 8 ani şi este în prezent Editor de Content pentru site-ul observatornews.ro. ➜

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰