O tânără familie din Cluj a fost distrusă într-un accident cumplit. Un bărbat de 34 de ani şi fiica sa, de numai trei ani, şi-au pierdut viaţa după ce maşina lor a fost lovită din spate de un alt autoturism şi a ajuns pe contrasens, în calea unui camion. Avea victima cum să evite accidentul? Se afla fetiţa în scaunul auto? Şi dacă nu, i-ar fi putut salva acesta viaţa? Sunt întrebările apropiaţilor, la care poliţiştii caută acum răspunsuri.

Sunt clipele de groază de imediat după impact. Zeci de salvatori au încercat imposibilul aseară la Negreni, pe graniţa dintre Cluj şi Bihor. "S-a auzit bubuitură. Nu m-am apropiat acolo, nu am putere să văd aşa ceva. Cert este că a fost şi a murit", spune o martoră. "Au intervenit o autospecială cu modul de descarcerare, două ambulanţe SMURD, dintre care una de Terapie Intensivă Mobilă, precum şi două echipaje ale Serviciului de Ambulanţă Judeţean Cluj", a declarat Paul Olar, purtator de cuvant ISU Cluj.

Şoferul de 20 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă

Mai bine de o oră au încercat medicii să le salveze vieţile copilei de 3 ani şi tatălui ei. Bărbatul de 34 de ani îşi luase fiica de la bunici şi se întorcea cu ea spre casă. Îl aşteptau soţia şi celălalt copil. A încetinit, pe DN1, trebuia să vireze la stânga. A apucat să întoarcă volanul, când o maşină condusă de un tânăr de 20 de ani a lovit violent din spate autoturismul şi l-a aruncat pe contrasens, chiar sub roţile unui TIR.

Poliţiştii se uită pe imaginile surprinse de camerele de supraveghere pe traseul celor doi şoferi. E foarte posibil ca tânărul vinovat de producerea accidentului să fi încetinit pentru a-i permite victimei să iasă din curtea părinţilor, iar apoi a mers preţ de câteva sute de metri în spatele său. Până când o clipă de neatenţie a dus la o tragedie. Salvatorii au găsit în maşina strivită sub roţile camionului şi un scaun special pentru copii. Nu au putut stabili însă, dacă micuţa era prinsă în el, pentru că la sosirea echipajelor, fetiţa era deja scoasă din maşină de alţi şoferi.

Şoferul de 20 de ani este cercetat pentru ucidere din culpă, pentru că nu a păstrat distanţa regulamentară. Accidentul de la Cluj aduce aminte drama prin care a trecut Ionel Ganea. Fostul fotbalist riscă până la 7 ani după gratii după ce băieţelui său de doar doi ani a murit pe scaunul din dreapta faţă, după o frână violentă. De cele mai multe ori, scaunul auto face diferenţa dintre viaţă şi moarte. "Corpul copilului, coloana copilului până la o anumită vârstă nu sunt dezvoltate şi atunci, în caz de, Doamne fereşte, impact se pot întâmpla lucruri urâte", a declarat Alina Dumitru, consultant în siguranţa auto pentru copii.

După deschiderea parţială a Autostrăzii Moldovei a scăzut numărul de accidente de pe E85. Renumele de Drum al Morţii i se cuvine acum Drumului Naţional 1. Pe şoseaua care leagă Bucureştiul de Nord-Vest-ul ţării au pierit, doar anul trecut, 48 de oameni.

