O tânără familie din Cluj a fost distrusă aseară în urma unui accident teribil. Vă avertizez, informaţiile ce urmează au puternic impact emoţional! Un tată de 34 de ani și fiica lui de doar trei ani și-au pierdut viața după ce mașina în care erau a fost lovită din spate şi aruncată pe contrasens în calea unui camion.

Poliţiştii spun că cel mai probabil a fost vorba despre un scurt moment de neatenţie a şoferului de 20 de ani care a provocat accidentul pentru că nu era nici beat, nici drogat şi avea experienţă în condus.

Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 19, când bărbatul de 34 de ani a mers să îşi ia fiica de 3 ani de la bunică. La ieşirea din curte s-a întâlnit cu şoferul de 20 de ani care i-a acordat prioritate, după care fiecare şi-a continuat drumul pe DN1.

A murit lângă fiica sa

După aproximativ 500 de metri, bărbatul de 34 de ani a semnalizat pentru a vira stânga pentru că urma să intre în curtea casei, dar din contrasens venea un camion pentru că a aşteptat lângă axul drumului. Din spate a fost lovit însă de vecinul său de 20 de ani cu care se întâlnise mai devreme, iar maşina în care se aflau a fost proiectată pe contrasens, chiar sub roţile camionului.

Martorii i-au găsit pe cei doi inconştienţi şi i-au predat mai apoi medicilor de pe ambulanţă, care i-a resuscitat mai bine de o oră, însă nu au reuşit să îi salveze. În epava maşinii, poliţiştii au găsit şi un scaun special pentru copii, dar nu au reuşit să stabilească dacă acesta era şi folosit sau nu. Cel mai probabil, fetiţa nu se afla în acel scaun pentru că spun poliţiştii, dacă era folosit, fetiţa rămânea imobilizată şi poate nu se ajungea la un bilanţ atât de tragic. Acasă bărbatul era aşteptat de soţie şi de un băieţel de câteva luni.

