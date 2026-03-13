Antena Meniu Search
x

Curs valutar

Video I-a dat prioritate şi după l-a împins spre moarte. Filmul accidentului din Cluj, unde tatăl şi fiica au murit

O tânără familie din Cluj a fost distrusă aseară în urma unui accident teribil. Vă avertizez, informaţiile ce urmează au puternic impact emoţional! Un tată de 34 de ani și fiica lui de doar trei ani și-au pierdut viața după ce mașina în care erau a fost lovită din spate şi aruncată pe contrasens în calea unui camion. 

de Alex Prunean

la 13.03.2026 , 14:09

Poliţiştii spun că cel mai probabil a fost vorba despre un scurt moment de neatenţie a şoferului de 20 de ani care a provocat accidentul pentru că nu era nici beat, nici drogat şi avea experienţă în condus.

Totul s-a întâmplat aseară în jurul orei 19, când bărbatul de 34 de ani a mers să îşi ia fiica de 3 ani de la bunică. La ieşirea din curte s-a întâlnit cu şoferul de 20 de ani care i-a acordat prioritate, după care fiecare şi-a continuat drumul pe DN1.

A murit lângă fiica sa 

Articolul continuă după reclamă

După aproximativ 500 de metri, bărbatul de 34 de ani a semnalizat pentru a vira stânga pentru că urma să intre în curtea casei, dar din contrasens venea un camion pentru că a aşteptat lângă axul drumului. Din spate a fost lovit însă de vecinul său de 20 de ani cu care se întâlnise mai devreme, iar maşina în care se aflau a fost proiectată pe contrasens, chiar sub roţile camionului.

Martorii i-au găsit pe cei doi inconştienţi şi i-au predat mai apoi medicilor de pe ambulanţă, care i-a resuscitat mai bine de o oră, însă nu au reuşit să îi salveze. În epava maşinii, poliţiştii au găsit şi un scaun special pentru copii, dar nu au reuşit să stabilească dacă acesta era şi folosit sau nu. Cel mai probabil, fetiţa nu se afla în acel scaun pentru că spun poliţiştii, dacă era folosit, fetiţa rămânea imobilizată şi poate nu se ajungea la un bilanţ atât de tragic. Acasă bărbatul era aşteptat de soţie şi de un băieţel de câteva luni.

Alex Prunean
Alex Prunean Like

Meseria aceasta de fapt e o vocație. Sau un microb. De fapt, ambele. Îmi aduc aminte că atunci când am intrat în “familia Antenei” eram cel mai tânăr corespondent.

accident mortal accident cluj tata
Înapoi la Homepage
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care “l-a curăţat” de bani
A fost cel mai bogat român, dar şi-a risipit averea fabuloasă. Cine e femeia care &#8220;l-a curăţat&#8221; de bani
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: “Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului”
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Situație sfâșietoare pentru o familie de români blocată cu un cățel în Abu Dhabi. "Nu-l putem abandona, e ca și copilul nostru"
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
Comentarii


Întrebarea zilei
Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice?
Observator » Evenimente » I-a dat prioritate şi după l-a împins spre moarte. Filmul accidentului din Cluj, unde tatăl şi fiica au murit