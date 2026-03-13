SUA foloseşte tehnologie românească pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu

O tehnologie dezvoltată de compania românească OVES Enterprise este utilizată de armata Statelor Unite pentru detectarea și interceptarea dronelor în conflictele din Regiunea Orientului Mijlociu.

Sistemul anti-dronă EAGLS (Sistem Electronic Avansat de Lansare la Sol), utilizat de Comandamentul Central al Statelor Unite, este operațional în Orientul Mijlociu din 19 ianuarie. Potrivit Ambasadei Statelor Unite în România, folosește tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, transmite Mediafax.

"Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analizarea și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțele susținute de Iran în regiune. Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea și neutralizarea mai rapidă a amenințărilor aeriene", a transmis ambasada.

Reprezentanța diplomatică mai transmite: "Această evoluție evidențiază rolul tot mai mare al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare aliate, demonstrând modul în care inovația dezvoltată în România poate contribui la abordarea provocărilor complexe de securitate alături de partenerii internaționali".

Articolul continuă după reclamă

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Aţi întâmpinat probleme din cauza buletinelor electronice? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰