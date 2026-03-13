SUA foloseşte tehnologie românească pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu

O tehnologie dezvoltată de compania românească OVES Enterprise este utilizată de armata Statelor Unite pentru detectarea și interceptarea dronelor în conflictele din Regiunea Orientului Mijlociu.

de Nicu Tatu

la 13.03.2026 , 22:11
SUA foloseşte tehnologie românească pentru interceptarea dronelor în Orientul Mijlociu - Profimedia

Sistemul anti-dronă EAGLS (Sistem Electronic Avansat de Lansare la Sol), utilizat de Comandamentul Central al Statelor Unite, este operațional în Orientul Mijlociu din 19 ianuarie. Potrivit Ambasadei Statelor Unite în România, folosește tehnologia de inteligență artificială dezvoltată de compania românească OVES Enterprise, transmite Mediafax.

"Platforma românească Nemesis AI ajută la detectarea, analizarea și sprijinirea interceptării dronelor ostile, inclusiv a celor utilizate de forțele susținute de Iran în regiune. Prin combinarea procesării datelor în timp real cu analiza amenințărilor bazată pe inteligență artificială, sistemul contribuie la identificarea și neutralizarea mai rapidă a amenințărilor aeriene", a transmis ambasada.

Reprezentanța diplomatică mai transmite: "Această evoluție evidențiază rolul tot mai mare al expertizei tehnologice românești în sistemele de apărare aliate, demonstrând modul în care inovația dezvoltată în România poate contribui la abordarea provocărilor complexe de securitate alături de partenerii internaționali".

Nicu Tatu
tehnologie romaneasca drone sua orientul mijlociu razboi
Milionarul celebru care şi-a înşelat soţia cu cea mai bună prietenă a acesteia, aproape de o schimbare radicală!
Cine este fiul secret al lui Iulian Mugurel Vrabete. Câți copii a avut, de fapt, regretatul basist al trupei Holograf
Cel mai greu moment pentru Universitatea Craiova: "Suporterii ne-au așteptat în afara stadionului"
Un bărbat s-a dus la Urgențe cu pielea albastră. Panicați, medicii i-au pus masca de oxigen, apoi și-au dat seama ce avea, de fapt
Soția lui Florinel Coman, momente de coșmar, din cauza războiului din Orientul Mijlociu. Ce decizie a luat fotbalistul
