SUA, pe cale să-și schimbe politica de vaccinare: Kennedy Jr. accelerează reformele, în ciuda criticilor

Robert F. Kennedy Jr., secretarul american al sănătății, intensifică demersurile de schimbare a politicilor naționale privind vaccinurile, în pofida criticilor venite din partea oamenilor de știință, a unor oficiali guvernamentali și a solicitărilor tot mai frecvente de înlăturare din funcție, transmite Reuters, conform News.ro.

În câteva săptămâni, Kennedy a restricţionat eligibilitatea pentru vaccinurile COVID-19, a determinat demiterea celui mai înalt oficial din domeniul sănătăţii publice al ţării, a amplificat sprijinul federal pentru scutirile de vaccinare ale statelor, a desfiinţat procesul de revizuire a recomandărilor cu privire la vaccinuri şi a extins comitetul consultativ naţional pentru vaccinuri cu experţi care împărtăşesc opoziţia sa faţă de vaccinurile COVID.

"Kennedy acţionează cu o viteză vertiginoasă", a declarat Lawrence Gostin, profesor de drept global în domeniul sănătăţii la Georgetown. "Îşi consolidează puterea şi îşi impune agenda personală în politica privind vaccinurile. Ştie că, dacă ar încetini, ar întâmpina obstacole", arată Gostin.

Cea mai importantă schimbare de până acum ar putea avea loc în câteva zile. Joi şi vineri, comisia consultativă pentru vaccinuri urmează să voteze potenţialele modificări ale imunizărilor recomandate pentru copiii din SUA.

Fost director CDC avertizează: Recomandările pot restricționa accesul la vaccinuri

"Pe baza observaţiilor mele din timpul mandatului meu, există un risc real ca recomandările să restricţioneze accesul la vaccinuri pentru copii şi alte persoane care au nevoie de ele, fără o evaluare ştiinţifică riguroasă", a declarat Susan Monarez, fostă directoare a Centrului pentru Controlul şi Prevenirea Bolilor (CDC), care a fost forţată să demisioneze la sfârşitul lunii august. "În absenţa unui director permanent al CDC, aceste recomandări ar putea fi adoptate", a declarat Monarez miercuri, în cadrul unei audieri în Senat. Kennedy l-a numit pe secretarul său adjunct, Jim O'Neill, în funcţia de şef interimar al CDC, după ce Monarez a fost concediată.

Kennedy promovează de mult timp opinia, contrară dovezilor ştiinţifice, că multe vaccinuri administrate în mod obişnuit copiilor provoacă daune grave. Experţii în sănătate publică spun că activitatea sa ca persoană publică a contribuit la scăderea ratelor de imunizare şi a expus un număr tot mai mare de tineri la boli ce ar putea fi prevenite, cum ar fi rujeola.

Marile societăţi medicale din SUA, care reprezintă zeci de mii de medici, inclusiv Colegiul American al Medicilor şi Asociaţia Americană de Sănătate Publică, spun că Kennedy ar trebui demis. Democraţii din Congres, peste 1.000 de actuali şi foşti angajaţi ai departamentului său şi doi membri ai familiei sale au cerut, de asemenea, demiterea sa.

Preşedintele Donald Trump a rămas ferm în sprijinul său pentru Kennedy, chiar dacă a avertizat în privinţa descurajării oamenilor de a utiliza „vaccinurile care funcţionează”.

"Până când preşedintele va lua măsuri, cea mai mare parte a răului va fi deja făcut", subliniază Gostin.

Departamentul Sănătăţii şi Serviciilor Sociale (HHS) afirmă că acţiunile lui Kennedy vizează restabilirea încrederii publicului în agenţiile guvernamentale de sănătate care au promovat măsuri profund nepopulare în timpul pandemiei de COVID-19, inclusiv obligativitatea purtării măştilor şi închiderea şcolilor. „Reformăm instituţiile defectuoase, restabilim ştiinţa de referinţă ca fundament al sănătăţii publice şi le oferim americanilor informaţii sincere şi posibilitatea de a alege în mod real”, a declarat Andrew Nixon, directorul de comunicare al HHS.

Antivacciniştii se simt încurajaţi

Printre susţinătorii lui Kennedy sunt conservatori, dar şi liberali care cred în promisiunea sa de a "face America din nou sănătoasă". Mulţi sunt de acord cu opinia sa că guvernul trebuie să combată ratele crescânde de obezitate, diabet şi alte afecţiuni cronice printr-o supraveghere mai strictă a industriei alimentare. Măsurile sale rapide în legătură cu vaccinurile sunt cele mai controversate şi i-au încurajat pe scepticii care împărtăşesc aceeaşi opinie.

Guvernatorul Floridei: Punem capăt vaccinărilor obligatorii

Guvernatorul republican al Floridei, Ron DeSantis, a declarat la începutul acestei luni că statul va pune capăt tuturor vaccinărilor obligatorii, inclusiv a celor care condiţionau admiterea în şcoli. Organizaţii anti-vaccinare, precum Children's Health Defense, prezidată de Kennedy în perioada 2013-2023, l-au dat în judecată pe Kennedy şi HHS pentru a promova reactivarea unui grup de lucru privind siguranţa vaccinurilor pentru copii. Kennedy a reactivat grupul de lucru în august.

Demetre Daskalakis, un oficial de rang înalt al CDC în domeniul vaccinurilor, care a demisionat imediat după concedierea lui Monarez, a declarat că secretarul Kennedy a părut să-şi intensifice schimbările de politică la scurt timp după atacul armat de la sediul agenţiei din Atlanta, la începutul lunii august. Anchetatorii au găsit documente scrise în casa atacatorului, în care acesta îşi exprima nemulţumirea faţă de vaccinul COVID-19.

"La scurt timp după împuşcături, am simţit că s-a accelerat ritmul de lucru pentru a crea o influenţă nejustificată asupra ştiinţei la CDC, unde nu cred că aş putea susţine calitatea, veridicitatea şi independenţa faţă de ideologie", a declarat Daskalakis într-un interviu.

Comisia pentru vaccinuri, cunoscută sub numele de Comitetul consultativ pentru practici de imunizare, va vota recomandările pentru două vaccinuri administrate copiilor - un vaccin combinat împotriva rujeolei, oreionului, rubeolei şi varicelei şi un vaccin împotriva hepatitei B - precum şi pentru noile versiuni ale vaccinului împotriva COVID. Chiar şi mici modificări în orientările comisiei pot avea efecte în lanţ asupra şcolilor, angajatorilor şi asiguratorilor din întreaga ţară.

"Ceea ce vedem acum este aproape ca reversul COVID", a declarat Jennifer Kates, vicepreşedinte senior al organizaţiei non-profit KFF, specializată în politici de sănătate. "Atunci, guvernul s-a mobilizat pentru a face vaccinurile disponibile rapid, la o viteză record. Acum, asistăm la o schimbare majoră în direcţia opusă: examinarea minuţioasă a informaţiilor despre vaccinuri şi reducerea accesului la acestea în toată ţara", a spus Kates.

