Departamentul de Stat va oferi un serviciu premium accelerat pentru străinii care solicită vize de afaceri sau turistice pentru a veni în Statele Unite, care va costa 750 de dolari, pe lângă taxa iniţială de 185 de dolari.

SUA pregătesc o nouă taxă pentru cei care vor viza mai repede, de la 1 iulie. Cât costă serviciul "premium" - Shutterstock

Într-un anunţ care urmează să fie publicat în Registrul Federal în această săptămână, Departamentul de Stat va dezvălui un program pilot care le va permite solicitanţilor de viză să plătească cei 750 de dolari pentru a programa o întâlnire pentru un interviu în termen de 10 zile de la efectuarea plăţii, la anumite ambasade şi consulate ale SUA.

Programul pilot se va derula în perioada 1 iulie – 31 decembrie, potrivit documentelor interne obţinute de Associated Press şi unui oficial al Departamentului de Stat, care a vorbit sub condiţia anonimatului, deoarece programul nu a fost încă anunţat.

Măsura reprezintă un efort potenţial de a atenua condiţiile impuse de administraţia Trump pentru a îngreuna intrarea în Statele Unite.

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Administraţia a luat măsuri severe împotriva majorităţii formelor de emigrare a străinilor - solicitând plata unor garanţii de până la 15.000 de dolari pentru procesarea vizelor în unele ţări, în special africane, şi impunând verificarea istoricului personal pe o perioadă de ani de zile, inclusiv a conturilor de social media. Noile cerinţe au provocat întârzieri în procesarea vizelor la nivel mondial, generând plângeri.

Timpii de aşteptare pentru interviurile de viză pentru cetăţenii ţărilor care nu fac parte din programul Visa Waiver (de scutire de viză) pot fi de câteva luni, dacă nu chiar mai mult. Însă achitarea taxei pentru „serviciul suplimentar opţional premium” nu garantează eliberarea vizei.

Ambasadele şi consulatele la care va fi disponibil serviciul accelerat vor fi anunţate înainte ca programul să intre în vigoare la 1 iulie. Programul pilot se va derula până la sfârşitul anului, dar ar putea fi prelungit în funcţie de cerere.