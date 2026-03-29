Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad, interceptate de apărarea antiaeriană irakiană

Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad au fost interceptate de apărarea antiaeriană irakiană, a anunţat sâmbătă un înalt responsabil din domeniul securităţii, primul atac de acest tip contra misiunii diplomatice în ultimele zece zile, relatează AFP.

Potrivit oficialităţii citate, dronele au căzut în afara Zonei verzi, cartierul ultrasecurizat din centrul Bagdadului ce găzduieşte instituţii de stat irakiene şi reprezentanţe diplomatice străine. Un al doilea responsabil a confirmat un atac efectuat cu "o dronă explozivă" care a fost doborâtă. Cel mai recent atac de acest gen fusese consemnat pe 18 martie.