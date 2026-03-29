Observator » Ştiri externe » SUA pregătesc operaţiuni tereste de câteva săptămâni în Iran. Atacuri cu rachete şi drone în Kuweit

Live Text SUA pregătesc operaţiuni tereste de câteva săptămâni în Iran. Atacuri cu rachete şi drone în Kuweit

Pentagonul se pregăteşte pentru săptămâni de operaţiuni terestre în Iran, au declarat oficiali americani, în timp ce mii de soldaţi americani şi puşcaşi marini sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a războiului, în cazul în care preşedintele Donald Trump ar decide să escaladeze conflictul, scrie Washington Post.

de Redactia Observator

la 29.03.2026 07:00
SUA pregăteşte operaţiuni tereste de câteva săptămâni în Iran. Atacuri cu rachete şi drone în Kuweit SUA pregăteşte operaţiuni tereste de câteva săptămâni în Iran. Atacuri cu rachete şi drone în Kuweit - Profimedia
Cuprins
Sorteaza dupa:
29.03.2026, 07:39

Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad, interceptate de apărarea antiaeriană irakiană

Două drone lansate asupra ambasadei SUA la Bagdad au fost interceptate de apărarea antiaeriană irakiană, a anunţat sâmbătă un înalt responsabil din domeniul securităţii, primul atac de acest tip contra misiunii diplomatice în ultimele zece zile, relatează AFP.

Potrivit oficialităţii citate, dronele au căzut în afara Zonei verzi, cartierul ultrasecurizat din centrul Bagdadului ce găzduieşte instituţii de stat irakiene şi reprezentanţe diplomatice străine. Un al doilea responsabil a confirmat un atac efectuat cu "o dronă explozivă" care a fost doborâtă. Cel mai recent atac de acest gen fusese consemnat pe 18 martie. 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
29.03.2026, 07:31

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente

Cele mai importante evenimente ale zilei precedente pot fi umărite AICI.

 

Facebook Instagram Whatsapp Copy
29.03.2026, 07:03

Armata din Kuweit respinge atacuri cu rachete şi drone

Armata din Kuweit a anunţat, duminică, faptul că respinge ameninţările ”ostile cu rachete şi drone”, potrivit The Guardian. ”Statul Major General al Forţelor Armate din Kuweit confirmă că exploziile care ar putea fi auzite sunt rezultatul interceptării de către sisteme de apărare aeriană a ţintelor ostile”, a arătat aceasta, într-o postare pe X.

Anunţul vine după ce Aeroportul Internaţional din Kuweit a fost ţinta unor atacuri cu drone, sâmbătă, care au provocat pagube semnificative sistemului radar, dar nu au făcut victime, a relatat agenţia de stat de ştiri KUNA, citând Autoritatea Civilă pentru Aviaţie din această ţară.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
29.03.2026, 07:02

Închiderea strâmtorii Ormuz ar putea alimenta inflaţia globală prin scumpirea plasticului

Conflictul dintre Statele Unite şi Iran şi riscul blocării strâmtorii Ormuz ar putea duce la o creştere semnificativă a preţurilor pentru produse de zi cu zi, deoarece scumpirea petrolului afectează direct costurile materiilor prime petrochimice utilizate în fabricarea plasticului, relatează CNBC.

Pe măsură ce preţul petrolului şi al carburanţilor creşte, se scumpesc şi derivaţii petrolieri folosiţi în industrie, substanţe precum benzenul, butadiena, amoniacul, stirenul sau nafta. Aceste materii prime sunt folosite pentru producerea a numeroase bunuri de consum, de la mănuşi medicale şi ambalaje alimentare până la textile şi componente auto.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
29.03.2026, 07:01

Pentagonul se pregăteşte pentru operaţiuni terestre de câteva săptămâni în Iran

Pentagonul se pregăteşte pentru săptămâni de operaţiuni terestre în Iran, au declarat oficiali americani, în timp ce mii de soldaţi americani şi puşcaşi marini sosesc în Orientul Mijlociu pentru ceea ce ar putea deveni o nouă fază periculoasă a războiului, în cazul în care preşedintele Donald Trump ar decide să escaladeze conflictul, scrie Washington Post.

Orice potenţială operaţiune terestră nu ar ajunge la nivelul unei invazii pe scară largă şi ar putea implica, în schimb, raiduri efectuate de o combinaţie de forţe de operaţiuni speciale şi trupe de infanterie convenţionale, au spus oficialii. Toţi au vorbit sub protecţia anonimatului despre planuri militare extrem de sensibile care se află în dezvoltare de săptămâni întregi.

Facebook Instagram Whatsapp Copy
Redactia Observator
Redactia Observator Like

Observator  - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie.

razboi iran iran sua statele unite israel kuweit
Înapoi la Homepage
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Milionarul care a renunţat la cetăţenia română, răsfăţ total pentru iubita cu 24 de ani mai tânără! Unde a dus-o
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Dan Alexa, surprins alături de Andreea Marin. Antrenorul român a fost recent implicat în scandalul divorțului Andreei Popescu
Comentarii


App Gallery App Store Google Play
Acest site este creat si administrat de Digital Antena Group. Toate drepturile rezervate.