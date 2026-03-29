Anterior, mii de pușcași marini și mai multe nave de război au fost desfășurate în regiune, alăturându-se celor aproximativ 50.000 de soldați deja staționați acolo.

Statele Unite au trimis o forță de 3.500 de pușcași marini și marinari în Orientul Mijlociu - X / @CENTCOM

Mii de militari americani s-au desfășurat în Orientul Mijlociu, în timp ce războiul cu Iranul intră în a doua lună, subliniind amploarea consolidării militare americane în regiune.

Vineri, aproximativ 3.500 de pușcași marini și marinari la bordul USS Tripoli - o navă de asalt amfibie - au intrat în "zona de responsabilitate" a Comandamentului Central al SUA, a anunțat sâmbătă comandamentul militar, relatează The Independent.

CENTCOM supraveghează operațiunile SUA în Orientul Mijlociu.

Nava transportă, de asemenea, aeronave de transport, resurse tactice, precum și avioane de vânătoare de atac.

Fotografiile postate de CENTCOM îi arată pe soldați purtând căști, ochelari de protecție și uniformă de luptă.

De la izbucnirea războiului la sfârșitul lunii februarie, SUA și-au construit o prezență militară masivă în apropierea Iranului, desfășurând mii de pușcași marini și nave de război pentru a suplimenta cei aproximativ 50.000 de soldați americani deja staționați în regiune. Săptămâna trecută, informaţiile au indicat, de asemenea, că Pentagonul intenționează să trimită cel puțin 1.000 de soldați din Divizia 82 Aeropurtată.

Deși SUA au lansat mii de atacuri asupra Iranului, rămâne necunoscut dacă va fi întreprinsă o ofensivă terestră, președintele Donald Trump transmițând mesaje contradictorii cu privire la această perspectivă.

Pe 2 martie, el a respins reținerile legate de o campanie terestră, spunând că nu are „pregătiri” și că va trimite militari americani „dacă ar fi necesar”. Pe 19 martie, el le-a declarat reporterilor: „Nu voi trimite trupe nicăieri”.

Dacă SUA ar debarca trupe pe teritoriul iranian, aceasta ar marca prima campanie majoră de luptă la sol de la retragerea din Afganistan din 2021. Trump a oferit mai multe justificări pentru război, argumentând că Iranul reprezintă o amenințare iminentă, invocând totodată schimbarea de regim ca factor motivant. De asemenea, nu a oferit un calendar clar pentru încheierea războiului. Pe 13 martie, el a declarat pentru Fox News că conflictul se va încheia când „o voi simți în oasele mele”. O săptămână mai târziu, a scris pe Truth Social că ia în considerare „încheierea” campaniei ofensive.

Războiul - care a început când SUA și Israelul au atacat împreună Iranul pe 28 februarie - a cuprins în violență zone mari din Orientul Mijlociu, Teheranul lansând atacuri de represalii asupra numeroaselor națiuni din apropiere, inclusiv Israel, Qatar, Kuweit și Arabia Saudită.

Aproape 1.500 de civili iranieni au murit, a declarat Human Rights Activists in Iran, o organizație non-profit, într-un raport de vineri.

Treisprezece militari americani au fost uciși, iar peste 200 au fost răniți, a declarat Pentagonul.

Campania militară mortală a declanșat, de asemenea, temeri privind tulburări economice globale, deoarece traficul prin Strâmtoarea Hormuz, o arteră vitală a comerțului internațional, s-a oprit. Drept urmare, prețurile petrolului au depășit pragul de 100 de dolari pe baril.

