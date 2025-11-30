SUA presează Ucraina pentru un acord de pace. Witkoff şi Rubio, întâlnire cu o delegaţie ucraineană în Florida

Emisarul special al lui Donald Trump, Steve Witkoff şi secretarul de stat american Marco Rubio se întâlnesc, duminică, cu o delegaţie ucraineană în Florida, a declarat un oficial al guvernului american pentru AFP. Cele două părţi vor discuta despre planul de pace propus de Donald Trump pentru a pune capăt războiului dintre Rusia şi Ucraina, scrie News.ro.

Steve Witkoff şi Marco Rubio participă la negocierile de la Geneva. 23 noiembrie 2025 - ProfiMedia

Witkoff şi Rubio vor fi însoţiţi de Jared Kushner, ginerele preşedintelui american, după ce Donald Trump a prezentat în ultimele zile un plan pentru a pune capăt războiului dintre Ucraina şi Rusia.

Sâmbătă dimineaţă, preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunţat trimiterea unor negociatori ucraineni în Statele Unite pentru a discuta acest plan. Din delegaţie fac parte Rustem Umerov, secretarul Consiliului Naţional de Securitate şi Apărare, şi primul adjunct al ministrului de externe, Serhii Kîslîţia.

SUA, ultimatum pentru Kiev pentru acordul de pace

Articolul continuă după reclamă

Săptămâna trecută, SUA au emis un ultimatum pentru Kiev să accepte până de Ziua Recunoştinţei termenii unui acord care părea să favorizeze Rusia. Documentul a fost simplificat prin compartimentarea celor mai spinoase probleme, în urma unei serii de discuţii diplomatice la Geneva şi sub presiunea aliaţilor europeni ai Kievului.

Ţările europene au fost excluse şi nu au ştiut detaliile multor aspecte ale discuţiilor, fiind implicate doar în negocieri bilaterale în care contribuţia lor este absolut necesară în această etapă, cum ar fi definirea garanţiilor de securitate împreună cu SUA.

Deşi Washingtonul a lăudat progresele înregistrate în negocierile cu Ucraina, acestea se confruntă în continuare cu aceleaşi obstacole ca în rundele anterioare: ceea ce satisface Ucraina este probabil un factor de blocare a acordului pentru Rusia şi viceversa.

Kremlinul cere retragerea ucrainenilor din Doneţk

Preşedintele rus Vladimir Putin a reiterat joi cererea sa ca armata ucraineană să se retragă din zonele din regiunea Doneţk pe care Moscova nu a reuşit să le cucerească cu forţa, o idee pe care Kievul a respins-o în repetate rânduri.

Vizita delegaţiei ucrainene are loc într-un moment delicat, când preşedintele Volodimir Zelenski se confruntă cu o presiune internă crescândă din cauza unui scandal de corupţie. Andrii Iermak, cel mai apropiat aliat şi principalul său consilier, care a condus până acum negocierile de pace, a fost nevoit să-şi prezinte demisia vineri.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Vi se par exagerate preţurile produselor tradiţionale la târgurile de Crăciun? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰