Accident între un autobuz STB și un tramvai în București. O persoană a ajuns la spital

Un autobuz a lovit un tramvai STB, sâmbătă dimineata, în zona Piața Sudului, din Capitală. Un pasager din tramvai a fost rănit.

de Larisa Andreescu

la 02.05.2026 , 10:21
Brigada Rutieră a fost sesizată prin apel la 112 cu privire la faptul că la Piața Sudului a avut loc un accident de circulație în care a fost implicat un autobuz STB și un tramvai.

Din primele informații, un bărbat în vârstă de 57 ani a condus un autobuz pe șos. Olteniței dinspre șos. Berceni către Bd. Constantin Brancoveanu iar când a ajuns la intersecția cu Calea Văcărești a intrat în coliziune cu un tramvai condus de o femeie în vârstă de 47 ani.

În urma accidentului de circulație a rezultat rănirea unui pasager aflat în tramvai, care a fost transportat la spital pentru îngrijiri medicale.

Ambii șoferi au fost testați cu aparatul alcooltest, rezultatul indicat fiind zero.

Cercetările sunt continuate de polițiștii Brigăzii Rutiere pentru stabilirea împrejurărilor și condițiilor în care s-a produs accidentului de circulație.

Fac parte din echipa Observator din 2016, lucrând în prezent ca Editor de Content. În fiecare zi urmăresc fluxul știrilor din România și din lume, aleg ce contează și mă asigur că informațiile ajung rapid, clar și corect la cititori.

tramvai autobuz accident
În plin proces de divorţ, Ioana Năstase a luat o decizie radicală în privinţa lui Ilie Năstase!
Cât de mari și frumoși s-au făcut băieții lui Laurențiu Reghecampf și ai Corinei Caciuc. Liam și Landon seamănă leit cu tatăl lor
Mega lovitură pregătită de Florin Manea! Are 17 ani și are Italia la picioare: „Îl sparg dacă nu mă ascultă!"
Un chioşc "uitat" de 20 de ani în centrul Bucureştiului a fost ridicat de autorităţi. Imagini cu ce au găsit muncitorii sub el
Copil român, torturat până la moarte de mamă și iubit în Belgia! Trupul lui Raul a fost găsit într-o geantă
