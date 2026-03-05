SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave ruseşti lângă Alaska

SUA și Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă rusești în apropierea de Alaska și Canada, a anunțat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.

Două TU-142 - avioane de patrulare maritimă și război antisubmarin - au fost detectate și escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spațiului aerian suveran și funcționează ca o zonă tampon. NORAD a declarat că avioanele rusești nu au intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei.

La operațiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 și F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 și un avion cisternă CC-150.

Potrivit NORAD, astfel de incidente cu avioane rusești au loc în mod periodic și nu sunt considerate o amenințare directă. Experții militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei țări.

Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere rusești TU-95 pe distanțe lungi, două avioane vânătoare SU-35 și un aparat de recunoaștere rusești.

