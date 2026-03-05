Antena Meniu Search
x

Curs valutar

SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave ruseşti lângă Alaska

SUA și Canada au ridicat de la sol avioane militare pentru a intercepta avioane de luptă rusești în apropierea de Alaska și Canada, a anunțat miercuri Comandamentul Nord-American de Apărare Aerospațială.

de Alexandru Badea

la 05.03.2026 , 12:15
SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronavele ruseşti lângă Alaska - Profimedia Images

Două TU-142 - avioane de patrulare maritimă și război antisubmarin - au fost detectate și escortate până când au părăsit zona de identificare a apărării aeriene (ADIZ), care se află în afara spațiului aerian suveran și funcționează ca o zonă tampon. NORAD a declarat că avioanele rusești nu au intrat în spațiul aerian suveran al SUA sau al Canadei.

La operațiune au participat mai multe aeronave, între care două avioane de vânătoare americane F-22 și F-35, patru avioane cisternă KC-135, un avion de supraveghere E-3 AWACS, plus două avioane de vânătoare canadiene CF-18 și un avion cisternă CC-150.

Potrivit NORAD, astfel de incidente cu avioane rusești au loc în mod periodic și nu sunt considerate o amenințare directă. Experții militari consideră că aceste intruziuni sunt adesea folosite pentru a testa apărarea aeriană a unei țări.

Articolul continuă după reclamă

Un episod similar a avut loc în februarie când au fost interceptate două bombardiere rusești TU-95 pe distanțe lungi, două avioane vânătoare SU-35 și un aparat de recunoaștere rusești. 

Alexandru Badea
Alexandru Badea Like

În presa online de 10 ani, iar din 2020 este redactorul-şef al site-ului www.observatornews.ro

sua canada norad
Înapoi la Homepage
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Celebra milionară nu a avut milă de românii care au cerut bani de bilete de la stat după ce au revenit din zona de război
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Îngrijorări legate de sănătatea președintelui Donald Trump. Precizările făcute de echipa medicală
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
Filmare incitantă cu cea mai frumoasă fotbalistă din lume. Cum a apărut Alisha Lehmann
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
MApN anunță deplasări ale blindatelor "COBRA II" din București către mai multe zone din țară. Care este motivul
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Momente cumplite pentru Daciana Sârbu! Fiica ei minoră a fost dată jos din autocarul care pleca spre Oman. Este blocată în zonă de conflict
Comentarii


Întrebarea zilei
Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României?
Observator » Ştiri externe » SUA și Canada ridică de la sol avioane de vânătoare pentru a intercepta aeronave ruseşti lângă Alaska