Un român, condamnat la 15 ani de închisoare în Rusia pentru că ar fi fost spion al Ucrainei

Un cetăţean român a primit 15 de ani de închisoare în Rusia după ce a fost acuzat că a spionat în favoarea Ucrainei. Decizia a fost luată de un tribunal din Krasnodar.

Potrivit RIA Novosti, românul ar fi intrat în contact cu Serviciul de Informaţii al Armatei Ucrainei în noiembrie 2024, iar la mijlocul lunii decembrie a fost prins de serviciile de informaţii ruseşti. La acea vreme, Ministerul de Externe al României confirma că un cetăţean român a fost reţinut de autorităţile ruse, fără a oferi alte informaţii.

Ce s-ar fi întâmplat

Românul în cauză este David Kerch Adrian şi a fost reţinut de SGB, Serviciului Securităţii de Stat din Abhazia, o regiune separatistă pro-rusă nerecunoscută la nivel internaţional. Potrivit autorităţilor georgiene, David Kerch Adrian a venit în Abhazia ca turist, dar ar fi fost în contact cu GUR, Direcția Principală de Informații a Ucrainei. Conform SGB, românul avea misiunea de a filma cu o dronă facilităţile militare ruse din zonă şi de a transmite informaţiile ucrainenilor.

TASS susţine, citând surse oficiale, că românul ar fi fost "obligat" de ucraineni să facă acest lucru ca să mai poată "părăsi Abhazia în siguranţă”.

