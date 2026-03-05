Preţul gazelor naturale înregistra joi dimineaţa o creştere de două cifre în Europa, deoarece incertitudinea cu privire la războiul din Orientul Mijlociu continuă să zguduie pieţele energetice.

Prețul gazelor naturale în Europa, o nouă creştere, de până la 13%, din cauza războiului din Orientul Mijlociu - Profimedia

La bursa de la Amsterdam, cotaţiile futures au crescut chiar şi cu 13%. Aceasta după ce miercuri au scăzut, pe măsură ce piaţa a evaluat viabilitatea unui plan american de a asigura trecerea în siguranţă a petrolierelor prin Strâmtoarea Ormuz, pentru care nu au fost oferite detalii, până acum. Traderii mizează în continuare pe întreruperi majore în aprovizionarea la nivel global, potrivit Bloomberg.

La hub-ul de gaze TTF de la Amsterdam, unde se stabilesc preţurile de referinţă în Europa, cotaţiile futures la gaze naturale erau în creştere cu 9,2%, până la 53,26 de euro pentru un Megawatt-oră (MWh).

Pieţele globale de energie sunt zguduite de un război care a intrat în cea de-a şasea zi, fără nicio perspectivă imediată de rezolvare. Perturbările schimburilor comerciale ridică spectrul unei crize energetice globale şi stârnesc îngrijorări cu privire la inflaţie.

Articolul continuă după reclamă

Piaţa gazelor din Europa este deosebit de vulnerabilă după iarna care a epuizat rezervele de combustibil. Continentul va trebui să cumpere mai multe gaze lichefiate în această vară pentru a-şi reumple depozitele şi riscă să se confrunte cu o concurenţă acerbă pentru gaze dacă livrările din Orientul Mijlociu nu vor putea ajunge pe pieţele globale.

"Nu se întrevede nicio soluţie pentru o redeschidere a Strâmtorii Ormuz, aşa că teama unor livrări insuficiente de gaze lichefiate creşte pe zi ce trece", a declarat Arne Lohmann Rasmussen, analist şef la Global Risk Management.

La începutul acestei săptămâni, preţurile de referinţă la gaze în Europa au urcat la cel mai ridicat nivel din ultimii trei ani, după ce Qatarul a închis Ras Laffan, cea mai mare instalaţie de export de gaze lichefiate din lume, în urma unui atac cu drone iraniene. Traficul navelor prin Strâmtoarea Ormuz a fost aproape complet oprit, în condiţiile în care, în mod normal, această rută este responsabilă pentru aproximativ o cincime din aprovizionarea mondială cu gaze lichefiate.

Chiar dacă ţările asiatice cumpără cea mai mare parte a gazelor lichefiate livrate din Orientul Mijlociu, orice întrerupere prelungită a fluxurilor reduce oferta disponibilă, menţinând preţurile ridicate la nivel mondial. Cumpărătorii se grăbesc să găsească surse alternative, un exemplu este Taiwanul care a anunţat că şi-a asigurat aprovizionarea cu gaze lichefiate pentru aprilie din alte regiuni decât Orientul Mijlociu.

Preţuri mai mari cu 53% în doar câteva zile

Prețurile gazelor în Europa au crescut cu aproximativ 53% în doar câteva zile, pe fondul perturbărilor din jurul Strâmtorii Hormuz și al loviturilor iraniene care afectează producția de gaz natural lichefiat (GNL) a Qatarului, potrivit Financial Times.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Competiția pentru GNL se intensifică, deoarece cumpărătorii asiatici oferă prețuri mai mari decât Europa, ceea ce face ca unele petroliere care se îndreptau inițial spre Europa să își schimbe ruta către Asia.

În același timp, depozitele de gaze ale UE sunt umplute în proporție de sub 30%, mult sub nivelul normal de aproximativ 45% pentru această perioadă a anului, ceea ce ridică îngrijorări privind reumplerea stocurilor înainte de iarna viitoare.

Dacă conflictul continuă, costurile energiei, inflația și presiunea economică ar putea crește în întreaga Europă, în special în Germania și Italia, care depind în mare măsură de importurile de GNL.

Nicu Tatu Like

Întrebarea zilei Sunteţi de acord cu staţionarea de arme nucleare pe teritoriul României? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰