Palatul din Teheran al ayatollahului, bombardat. Ali Khamenei nu a mai fost văzut în public de câteva zile

Ayatollahul Ali Khamenei nu a mai fost văzut în public în ultimele zile înainte de atacurile Israelului și Statelor Unite asupra Iranului. Palatul din Teheran al liderului suprem iranian a fost distrusă în urma operaţiunii "Roaring Lion / Epic Fury", potrivit imaginilor din satelit obţinute de New York Times.

Palatul ayatollahului Ali Khamenei, liderul suprem al Iranului, din Teheran a fost distrus, potrivit imaginilor din satelit și surselor citate de New York Times. Până acum nu există informații confirmate despre victime în rândul oficialilor iranieni de rang înalt.

Ali Khamenei nu a apărut în public în ultimele zile

Liderul suprem iranian, ayatollahul Ali Khamenei, nu a apărut în public în zilele dinaintea atacului Israelului şi Statelor Unite în Iran şi nu a fost văzut nici imediat după atac, potrivit AP.

În timpul Războiului de 12 zile, lansat de Israel în iunie 2025, Ali Khamenei a fost condus într-un loc sigur, departe de complexul său de la Teheran.

Pe de altă parte, preşedintele israelian Isaac Herzog, a salutat sâmbătă operaţiunea israeliano-americană în Iran. Herzog şi-a exprimat speranţa ca operaţiunea israeliano-americană ”să aducă o schimbare istorică şi un viitor mai bun întregului Orient Mijlociu şi întregii lumi”.

Cine este Ali Khamenei

Ayatollahul Ali Khamenei a petrecut aproape patru decenii ca lider suprem al Iranului şiit, construind o putere regională care să rivalizeze cu statele sunnite din Golf şi ostilă în mod implacabil faţă de SUA şi Israel, în timp ce a zdrobit repetatele tulburări din ţară, scrie Reuters.

Considerat iniţial slab şi un succesor improbabil al carismaticului ayatollah Ruhollah Khomeini, fondatorul Republicii Islamice, Khamenei şi-a consolidat treptat puterea, devenind liderul incontestabil al Iranului.

Nici măcar ayatollah la acea vreme, Khamenei a trăit în umbra mentorului său, Khomeini. Luptând să-şi impună autoritatea religioasă, el a construit în schimb un aparat de securitate formidabil pentru a-şi extinde puterea. De necontestat în funcţia de lider suprem, el a dominat preşedinţii aleşi succesiv ai ţării şi a promovat tehnologia nucleară, ceea ce a neliniştit regiunea înconjurătoare.

Khamenei, în vârstă de 86 de ani, conduce din 1989 şi deţine autoritatea supremă asupra tuturor ramurilor guvernamentale, militare şi judiciare. În timp ce oficialii aleşi se ocupă de afacerile curente, nicio politică importantă – în special cele care implică Statele Unite – nu poate fi pusă în aplicare fără aprobarea sa explicită.

Stilul său de conducere îmbină rigiditatea ideologică cu pragmatismul strategic. El este profund sceptic faţă de Occident, în special faţă de SUA, pe care le acuză că urmăresc schimbarea regimului. Cu toate acestea, el s-a arătat dispus să facă concesii atunci când supravieţuirea Republicii Islamice este în joc.

În calitate de autoritate supremă în sistemul complex al Iranului, caracterizat de o conducere clericală şi o democraţie limitată, Khamenei a căutat de mult timp să se asigure că niciun grup, nici măcar dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai săi, nu va acumula suficientă putere pentru a-l provoca pe el şi poziţia sa anti-americană.

Deoarece nu avea credibilitatea religioasă a lui Khomeini, el a apelat în repetate rânduri la sofisticata sa structură de securitate, Garda Revoluţionară Islamică (IRGC) şi Basij, o forţă paramilitară religioasă formată din sute de mii de voluntari, pentru a înăbuşi disidenţa.

Puterea sa se datorează în mare parte imperiului financiar parastatal cunoscut sub numele de Setad, în valoare de zeci de miliarde de dolari, care se află sub controlul direct al lui Khamenei şi care a crescut enorm în timpul conducerii sale. De asemenea, miliarde de dolari au fost investiţi în Garda Revoluţionară timp de decenii pentru a o ajuta să consolideze miliţiile şiite din Irak, Liban şi Yemen şi să-l susţină pe Assad în Siria.

Experţii din afara Iranului îl descriu ca pe un ideolog secretos, temător de trădare, o anxietate alimentată de o tentativă de asasinat din iunie 1981, care i-a paralizat braţul drept. Potrivit biografiei sale oficiale, Khamenei însuşi a fost supus unor torturi severe în 1963, când, la vârsta de 24 de ani, a ispăşit prima dintr-o serie de pedepse cu închisoarea pentru activităţi politice sub regimul şahului.

