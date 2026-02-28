Radu Miruţă: România este o ţară sărăcită. Unii certaţi cu şcoala au împărțit bani în stânga și-n dreapta

Ministrul Apărării, Radu Miruță, a declarat că România nu este o țară săracă, ci una sărăcită. El a susținut că în funcții publice au ajuns, pe criterii politice, persoane slab pregătite și care au gestionat resursele statului în mod iresponsabil, direcționând fonduri fără o strategie clară.

”România nu este o ţară săracă şi am văzut-o cu ochii mei pentru restul vieţii la Ministerul Economiei. E o ţară sărăcită. Au venit unii certaţi cu şcoala, care n-au reuşit să facă în viaţă nimic şi au fost paraşutaţi politic în câte o funcţie, s-au văzut cu putere politică, depăşiţi de situaţie şi au început să împartă bani în stânga şi în dreapta, fără a se uita ce se întoarce din banii ăia. Şi atât de mulţi bani s-au împărţit într-o bătaie de joc, fără legături cu economia şi cu criterii financiare, încât ţara a ajuns dintr-o ţară în continuare bogată, să aibă nevoie de o gură de aer de câţiva ani pentru a se redrămui banii pe care ţara îi produce. Nu sunt bani nu pentru că România este săracă, ci pentru că atât de tare s-a bătut joc de modul în care s-au cheltuit banii”, a declarat Radu Miruţă, la Prima TV, potrivit News.

Huzureală pe bani publici

El a precizat că ”s-a condus ţara într-un mod în care a fost o huzureală pe bani publici” şi că ”oamenii ştiu cine a condus ţara asta”.

Întrebat dacă îi este frică să dea nume pentru a nu-l deranja pe fostul premier Marcel Ciolacu, ministrul Apărării a răspuns: ”Nu mi-e frică. Cred că m-aţi văzut ca persoană despre cât de multă frică am să pronunţ nume. Însă e politică şi suntem într-o coaliţie de guvernare în care trebuie, fără să ne placem prea mult unii pe alţii, să luăm nişte decizii. Şi eu mă bucur de fiecare dată când reuşim să-i convingem pe partenerii de guvernare că luăm decizii în sensul de a mai reduce cheltuielile în aparatul de stat şi să ştiţi că îi înţeleg, chiar dacă acum sunt alţi şefi la partidele astea. Sunt partide vechi şi PSD şi PNL, că uite, le pronunţ numele, care nu prea pot să explice cum explic eu cu lejeritate că acum trei ani a fost o decizie proastă, acum doi ani a fost o decizie proastă, că tot PNL şi PSD. Sunt alţi oameni acum acolo care decid altfel”.

Radu Miruţă a recunoscut că nu este foarte plăcut să pună ”presiune pe un partid” cu care USR este la guvernare şi alături de care vrea să ia nişte măsuri.

El a mai afirmat că a votat proiectele de la toate partidele dacă acestea au fost bune.

”Cred că lumea se uită la capacitatea de a alege care e decizia corectă. Eu vă spun că am votat şi proiecte AUR, vă spun că am votat şi proiecte PSD, vă spun votez proiecte, evident, PNL care sunt cele mai des care se suprapun cu ideile noastre. Dacă o idee e bună, nu poţi să nu o susţii doar pentru că se cheamă altfel partidul politic. Da, sunt situaţii în care PSD vine cu o propunere pe care noi o considerăm bună. Ce să spunem? Cred că e bună, accept că e bunã, dar nu vreau că vine de la PSD? Suntem absurzi. Lumea ne măsoarã dupã capacitatea de a împinge o decizie corectã. Dacă decizia aia corectã vine de la - izolat, rar - de la un partid cu care eu nu simpatizez, n-am nicio problemã să o accept, că e înspre binele oamenilor”, a declarat Radu Miruţă.

