Cât câștigă o tânără ca bonă de noapte pentru bebeluși. Are un program de 12 ore

O tânără de 24 de ani din Houston câștigă până la 50 de dolari pe oră pentru un job mai puțin obișnuit: are grijă de bebeluși pe timpul nopții, în timp ce părinții lor dorm.

Anna Carpenter este bonă de noapte și specialistă în îngrijirea nou-născuților. Merge la familii care au nevoie de ajutor în primele săptămâni sau luni după nașterea copilului și preia o parte din responsabilitățile de peste noapte.

Îi hrănește și îi schimbă pe bebeluși, îi liniștește atunci când plâng și îi ajută să adoarmă. În același timp, se ocupă și de lucruri care îi pot ajuta pe părinți a doua zi: spală hainele copilului, pune vasele la spălat, pregătește biberoanele sau pompa de sân și depozitează laptele matern.

"Faptul că îți permiți să te odihnești înseamnă că poți fi mai prezent pentru bebelușul tău în timpul zilei, să te bucuri de timpul petrecut împreună, în loc să încerci doar să supraviețuiești", spune tânăra pentru People.

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Anna a crescut într-o familie cu 9 fraţi

Anna a crescut într-o familie numeroasă, cu nouă frați, și spune că a fost obișnuită să aibă grijă de copii încă de mică. A devenit mătușă la doar 5 ani, iar în ultimii zece ani a lucrat în mai multe joburi de îngrijire a copiilor.

La un moment dat, și-a dat seama că poate face din pasiunea ei o meserie care să-i ofere și programul de noapte pe care și-l dorea. "Am știut că este perfect pentru mine. Întotdeauna mi-am dorit un job de noapte, iar să lucrez cu bebeluși și mame a fost alegerea evidentă", povestește ea.

O tură începe, de obicei, cu o discuție cu mama. Anna află cum a fost ziua, dacă există ceva care o îngrijorează și de ce are nevoie în noaptea respectivă. Apoi preia rutina bebelușului. "Pe hârtie pare simplu: schimbat, mâncat, dormit. Schimbat, mâncat, dormit. Dar fiecare bebeluș este diferit", explică ea.

Cum arată programul ei

Programul ei este destul de solicitant. Lucrează între 9 și 12 ore pe noapte, de patru până la șapte nopți pe săptămână, iar contractele cu familiile durează de obicei trei-patru luni. La început, spune că i-a fost greu să se obișnuiască cu turele atât de lungi.

În prezent, spune că programul este mai ușor de gestionat. Nu are copii, iar partenerul ei o ajută cu treburile casei și cu îngrijirea câinelui lor, Kyro. Astfel, poate dormi în timpul zilei.

Pentru o astfel de muncă, experiența contează mult. Anna spune că nu este suficient doar să-ți placă bebelușii. "Cunoștințele, energia și pasiunea ta sunt totul în această meserie", spune ea.

În prezent, Anna cere între 45 și 50 de dolari pe oră, iar prețul poate crește în funcție de distanță și de cerințele familiei. După mutarea în San Diego, intenționează să-și mărească tariful cu încă 10-15 dolari pe oră.