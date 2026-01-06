"Sunt un om decent". Cuvintele prin care Maduro şi-a susţinut nevinovăţia în faţa tribunalului din New York

"Sunt un om decent". Sunt cuvintele prin care Nicolas Maduro şi-a susţinut nevinovăţia în faţa tribunalului din New York. Dictatorul şi soţia sa au fost aduşi cu elicopterul şi au fost puşi sub acuzare pentru trafic de droguri şi arme. Donald Trump ameninţă că şi alţi şefi de stat pot avea aceeaşi soartă. Liderul de la Casa Albă i-a nominalizat direct pe preşedinţii Columbiei şi Cubei. Trump a transmis din nou şi că Statele Unite vor cu orice preţ Groenlanda.

În faţa judecătorului, Nicolas Maduro s-a declarat "nevinovat" la acuzațiile federale de trafic de droguri, spunând că este un om decent. Purtând uniforme, Maduro şi soţia sa au folosit căști pentru a asculta procedura în limba engleză, tradusă în spaniolă. Cel care îl apără pe liderul destituit este Barry Pollack, un avocat din Washington care l-a reprezentat pe fondatorul WikiLeaks, Julian Assange.

Maduro: Sunt un om decent

Îmbrăcat în salopetă maro, specifică deţinuţilor, Nicolas Maduro a fost scos din penitenciarul poreclit Iadul pe Pământ, cu cătuşe la mâini. În imagini se vede că fostul dictator şchiopătează, dar nu este clar dacă a fost rănit în timpul capturării. În schimb, soţia sa ar fi suferit leziuni în momentul în care a fost arestată. Confrom avocatului, are probleme de sănătate care necesită îngrijiri medicale.

Articolul continuă după reclamă

Nicolás Maduro Guerra, fiul lui Maduro, i-a transmis ieri un mesaj tatălui său. "Ţie, tată, îţi spun că ne-ai făcut pe toţi din familie puternici. Suntem aici îndeplinindu-ţi atribuţiile până te întorci. Ţara este în mâini bune, tată. În curând, ne vom îmbrăţişa aici, în Venezuela".

Nicolas Maduro şi soţia sa Cilia Flores se află de aproape patru zile în custodia americanilor. Cei doi au fost capturaţi în urma unei operaţiuni spectaculoase, care a durat doar 2 ore şi 28 de minute.

Cum a fost pregătită operaţiunea "Absolute Resolve"

Operaţiunea "Absolute resolve" a fost pregătită în detaliu, prin activităţi de spionaj chiar în cercul apropiat al lui Maduro, pentru a-i stabili rutina zilnică. SUA au trimis înainte de raid 150 de aeroanave militare: avioane de război electronic, drone Reaper înarmate, elicoptere de căutare şi salvare, avioane de vânătoare şi bombardiere.

Primul pas al operaţiunii a fost tăierea curentului în zonele mari din capitala venezueleană pentru ca avioanele, dronele şi elicopterele să nu fie observate. A doua mişcare a fost lovirea radarelor şi bateriilor de apărare antiaeriană, chinezeşti şi ruseşti. Luptătorii delta force au fost duşi în cea mai fortificată bază militară din Venezuela de o unitate de elită, Regimentul 160 de Aviație pentru Operațiuni Speciale, care folosește elicoptere Sea Hawk și Chinook. La sol, Delta Force a folosit explozibil pentru a intrarea în clădirea unde se afla Maduro. După doar 3 minute, preşedintele Venezuelei era deja în custodia americanilor.

Cine ar fi furnizat detalii despre programul lui Maduro

Aproape 200 de trupe din forțele pentru operații speciale au efectuat raidul de la Caracas, a declarat secretarul american de război, Pete Hegseth. Acum, în Venezuela, autorităţile au primit ordin să găsească și să aresteze pe oricine a fost implicat în sprijinirea operațiunii militare care a dus la arestarea lui Nicolás Maduro.

Delcy Rodriguez, actuala lideră a ţării cu cele mai bogate rezerve de petrol din lume, ar fi avut mai multe întâlniri secrete la Doha cu oficiali de la Pentagon. Ea ar fi furnizat apoi unei echipe a CIA detalii despre programul lui Maduro.

Între timp, Delcy Rodriguez și-a depus jurământul pentru funcția de președinte interimar al Venezuelei. Ea a fost investită în funcție de fratele său, Jorge Rodriguez, care, în cursul zilei de luni a fost învestit președinte al Adunării Naționale. "Jur pe onoarea mea că nu voi da odihnă brațului meu și nici liniște sufletului meu până nu voi vedea Venezuela în destinul care i se cuvine".

Noile "ţinte" luate în vizor de Trump

Liderul de la Casa Albă ameninţă acum şi alte ţări cu intervenţii militare similare. O ţintă imediată este Groenlanda. "Este o zonă foarte strategică. În prezent, Groenlanda este inundată de nave rusești și chinezești. Știți ce a făcut recent Danemarca pentru a spori securitatea în Groenlanda? A adăugat încă o sanie trasă de câini".

Jens-Frederik Nielsen, premierul Groenlandei, i-a transmis că ameninţările sale sunt inacceptabile şi lipsite de respect. "Am fost un prieten loial şi apropiat Statelor Unite de generaţii. Am stat umăr la umăr în momente dificile. (...) Din acest motiv, această retorică venită din Statele Unite este inacceptabilă. Când preşedintele Statelor Unite spune că „Avem nevoie de Groenlanda“ şi ne aseamănă cu Venezuela şi intervenţiile militare, nu e greşit, ci este lipsă de respect".

Trump a luat în vizor şi regimul comunist de la Havana. "Cuba este pe cale să cadă. Nu știu cum vor rezista, dar Cuba, în prezent, nu are venituri. Toate veniturile lor proveneau din Venezuela, din petrolul venezuelean". Pe lista neagră de la Casa Albă se mai numără Columbia şi Mexic. "Mexicul trebuie să-și ia măsuri, pentru că traficanții trec prin Mexic. Ei sunt capabili să o facă. Dar, din păcate, cartelurile sunt foarte puternice în Mexic".

Reacţii internaţionale

Preşedintele Columbiei i-a replicat că SUA e prima ţară din lume care a bombardat o capitală sud-americană, lucru care nu va fi uitat. Mai mulţi lideri europeni transmit şi ei că operaţiunea militară a Statelor Unite pe teritoriul unui stat suveran este un precedcent periculos. "Poziția Franței este, încă o dată, clară. Acțiunea președintelui Trump contravine dreptului internațional".

Într-o scrisoare deschisă, cinci state din America Latină Brazilia, Chile, Columbia, Mexic şi Uruguay, cărora li se adaugă şi Spania, spun că resping orice tentativă de control asupra Venezuelei, iar China i-a cerut lui Trump să-l elibereze pe Maduro. Efectele crizei din Venezuela încep deja să se vadă la nivel internaţional. Preţul aurului, argintului şi petrolului au crescut în ultimele ore.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Aţi avut surprize la aflarea valorii noilor impozite? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰