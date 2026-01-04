Capturarea preşedintelui Venezuelei, Nicolas Maduro, a fost rezultatul unei operațiuni militare americane fulger, pregătite în secret timp de mai multe luni şi desfăşurate în noaptea de vineri spre sâmbătă, sub coordonarea directă a administrației Trump, scriu publicaţiile The New York Times şi Axios .

Cum s-a desfăşurat misiunea "Absolute Resolve", care a dus la capturarea lui Maduro: Ştiau ce mânca, ce purta - CNN / Truth Social

Donald Trump a declarat că forţele speciale americane l-au capturat pe preşedintele Venezuelei, Nicolas Maduro, în urma unei operaţiuni militare de amploare, pregătită timp de mai multe luni şi urmărită în direct de el şi de principalii săi consilieri din complexul său Mar-a-Lago din Florida.

Într-un interviu acordat sâmbătă dimineaţă emisiunii Fox & Friends, Trump a spus că militarii americani au construit o replică fidelă a casei fortificate în care se afla Maduro, pentru a exersa raidul în cele mai mici detalii. Potrivit preşedintelui, trupele au repetat operaţiunea de mai multe ori şi au reuşit să pătrundă prin uşile de oţel ale adăpostului în câteva secunde.

"Cei mai buni soldaţi din lume"

Articolul continuă după reclamă

Operaţiunea a fost rezultatul unor luni de întâlniri şi discuţii între Trump şi un cerc restrâns de oficiali de rang înalt: secretarul de stat Marco Rubio, care îndeplineşte şi rolul de consilier pentru securitate naţională, secretarul apărării Pete Hegseth, directorul CIA John Ratcliffe şi Stephen Miller, unul dintre cei mai apropiaţi consilieri ai preşedintelui.

Deşi Trump nu a numit iniţial unitatea implicată, alţi oficiali americani au confirmat că raidul a fost executat de Delta Force, unitatea de elită a armatei SUA. "Sunt cei mai bine antrenaţi soldaţi din lume", a spus preşedintele.

Potrivit relatărilor, operaţiunea a început la ora 1:01 dimineaţa. Elicoptere cu forţe speciale americane şi agenţi FBI au zburat la joasă altitudine peste Marea Caraibelor, în timp ce deasupra lor se aflau avioane de vânătoare, bombardiere şi drone, lansate de pe aproximativ 20 de baze terestre şi navale.

Pe măsură ce se apropiau de complexul lui Maduro, avioanele americane au neutralizat sistemele de apărare antiaeriană, iar curentul electric din zonă a fost întrerupt, lăsând perimetrul în întuneric.

Elicopterele au fost trase asupra lor la apropierea de ţintă, iar unul dintre ele a fost lovit, dar a rămas funcţional. Trupele americane au debarcat şi, ghidate de informaţii în timp real furnizate de CIA şi de alte unităţi, au intrat în complex.

Trump a spus că Maduro şi soţia sa, Cilia Flores, au încercat să ajungă într-o cameră de siguranţă întărită cu oţel, dar au fost capturaţi înainte să se poată baricada. Militarii erau pregătiţi inclusiv să taie uşa metalică, operaţiune care fusese exersată şi care ar fi durat, în medie, 47 de secunde, însă acest lucru nu a mai fost necesar.

6 militari americani, răniţi

Capturarea s-a desfăşurat sub protecţia altor elicoptere şi a avioanelor de luptă, care au asigurat foc de acoperire. Au existat mai multe confruntări armate în timpul retragerii. Niciun militar american nu a fost ucis, dar aproximativ şase au fost răniţi. Forţele americane au părăsit spaţiul venezuelean în jurul orei 3:29 dimineaţa, iar la 4:21 Trump a anunţat public operaţiunea.

Maduro şi soţia sa au fost transportaţi pe portavionul american USS Iwo Jima, aflat în Caraibe. Trump a declarat că fostul lider venezuelean va fi dus la New York, unde a fost emis un nou rechizitoriu pe numele său. Preşedintele american a spus că a refuzat anterior o înţelegere cu Maduro, care ar fi oferit acces SUA la petrolul venezuelean, invocând implicarea acestuia în traficul de droguri.

Pregătirile pentru operaţiune au inclus şi o activitate intensă a CIA în Venezuela. O mică echipă a petrecut luni de zile pe teren, monitorizând deplasările şi obiceiurile lui Maduro. Potrivit şefului Statului Major Interarme, generalul Dan Caine, SUA ştiau „unde locuia, unde călătorea, ce mânca, ce purta”.

Iniţial, planul administraţiei Trump a fost ca Maduro să părăsească puterea voluntar. Trump a spus că a vorbit cu el de mai multe ori, inclusiv cu o săptămână înainte de raid, cerându-i să se predea. Maduro era dispus să negocieze, dar nu să renunţe la funcţie. După ce o primă tentativă de operaţiune a fost amânată din cauza vremii, Trump a dat ordinul final.

Viitorul Venezuelei rămâne incert

După capturarea lui Maduro, viitorul Venezuelei rămâne incert. Trump a afirmat că Statele Unite vor avea un rol direct în conducerea ţării, însă nu este clar în ce formă. El a indicat că totul ar putea depinde de vicepreşedinta Delcy Rodríguez, care a discutat telefonic cu Marco Rubio. La scurt timp, Rodríguez a apărut public alături de oficiali militari venezueleni şi a declarat că Maduro rămâne preşedintele legitim şi că Venezuela nu va deveni „colonia” nimănui.

Între timp, administraţia americană a transmis că forţele militare vor rămâne în stare de alertă, sancţiunile şi embargoul vor continua, iar Maduro „va fi judecat şi va înfrunta justiţia americană”.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ai fost vreodată victima unei fraude online? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰