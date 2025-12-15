Rob Reiner și soția sa, Michele Singer Reiner, au fost găsiți morți într-o locuință din Los Angeles, iar surse apropiate familiei susțin că autorul ar fi chiar fiul lor, Nick. Poliția nu a confirmat oficial informația, însă tânărul de 32 de ani este în viață și este interogat de anchetatori, în timp ce Hollywood-ul este zguduit de dispariția uneia dintre figurile sale emblematice.

Surse: Actorul Rob Reiner şi soţia sa ar fi fost ucişi de fiul lor. Nick se luptă cu dependenţa de droguri - Getty Images

Duminică, în jurul orei 15:30, pompierii din Los Angeles (LAFD) au fost chemaţi la o locuinţă pentru a acorda asistenţă medicală, a declarat LAFD pentru People. La sosire, au găsit un bărbat de 78 de ani şi o femeie de 68 de ani, decedaţi. Surse confirmă că victimele erau Rob şi Michele.

Poliţia spune că Nick, în vârstă de 32 de ani, este în viaţă şi este interogat. Nu s-au făcut arestări.

O carieră legendară la Hollywood

Articolul continuă după reclamă

Rob a fost regizor, producător şi actor, iar cariera sa include unele dintre cele mai îndrăgite filme de la Hollywood - de la debutul său regizoral din 1984, "This Is Spinal Tap", la "Stand by Me" (1986), "The Princess Bride" (1987), "When Harry Met Sally..." (1989), "Misery" (1990) şi "A Few Good Men" (1992).

A devenit faimos pentru prima dată pentru rolul lui Mike din serialul de comedie "All in the Family", produs de Norman Lear.

Rob s-a născut în Bronx, New York, în 1947. Tatăl său era legendarul comediant Carl Reiner, iar mama sa era actriţa şi cântăreaţa Estelle Lebost.

O poveste de dragoste începută pe platourile de filmare

Rob şi Michele s-au cunoscut când Rob a regizat filmul "Când Harry a întâlnit-o pe Sally", iar cuplul s-a căsătorit în 1989, având apoi trei copii.

Anterior, Rob a fost căsătorit cu regretata Penny Marshall, care a decedat în 2018, la vârsta de 75 de ani, din cauza complicaţiilor provocate de diabet.

Într-un interviu acordat revistei People în 2016, Nick a vorbit despre lupta sa de mai mulţi ani cu dependenţa de droguri, care a început în adolescenţă şi l-a determinat în cele din urmă să trăiască pe străzi. El a spus că a intrat şi a ieşit din centrele de reabilitare începând de la vârsta de 15 ani, dar pe măsură ce dependenţa lui s-a agravat, s-a îndepărtat tot mai mult de casă şi a petrecut perioade lungi de timp fără adăpost în mai multe state.

Mărturisirile fiului despre lupta cu dependența

Nick a declarat pentru revista People că perioada haotică a dependenţei - inclusiv nopţile şi uneori săptămânile petrecute dormind în aer liber - a devenit ulterior baza filmului semi-autobiografic "Being Charlie", la care a colaborat ca scenarist.

"Acum sunt acasă de foarte mult timp şi m-am acomodat din nou cu viaţa din Los Angeles şi cu familia mea", a declarat Nick pentru revista People la acea vreme.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Ce alegeţi pentru masa de Crăciun? Acasă Catering Restaurant

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰