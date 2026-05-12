Președintele american Donald Trump a fost surprins din nou aparent adormit în timpul unui eveniment oficial de la Casa Albă, dedicat sănătății mamelor și propunerilor privind îmbunătățirea sistemului de îngrijire a femeilor și creșterea natalității în SUA. În timpul reuniunii desfășurate în Biroul Oval, între intervențiile oficialilor, liderul de la Washington a fost filmat cu ochii închiși, episod care a reaprins discuțiile despre starea sa de sănătate.

Momentul în care Donald Trump adoarme în Biroul Oval la un eveniment dedicat sănătăţii mamelor - X / Eric Daugherty

Nu este primul astfel de episod. Donal Trump a fost ironizat, la 23 aprilie, după ce a adormit într-o conferinţă de presă consacrată accesului la îngrijiri de sănătate.

Starea sănătăţii miliardarului republican provoacă îngrijorări de la întoarcerea acestuia la Casa Albă, din cauza unor hematoame pe mâini, uneori acoperite cu machiaj, sau unor episoade repetate de somnolenţă.

Donald Trump, care urmează să împlinească vârsta de 80 de ani luna viitoare, urmează să facă un control anual de sănătate la 26 mai, la Spitalul Militar Walter Reed, în apropiere de Washington, a anunţat luni Casa Albă.

