Vladimir Plahotniuc, oligarhul acuzat de furtul secolului în Moldova, va fi extrădat din Grecia

Ministerul Justiţiei din Grecia a acceptat extrădarea omului de afaceri fugar Vladimir Plahotniuc, informaţia fiind confirmată de avocatul acestuia, Lucian Rogac.

Potrivit lui Rogac, citat de Radio Chişinău, decizia a fost aprobată joi, 4 septembrie. Procuratura Generală a Republicii Moldova nu a confirmat, deocamdată, informaţiile.

Ministra justiţiei de la Chişinău, Veronica Mihailov-Moraru, a declarat anterior că extrădarea lui Vlad Plahotniuc în Moldova poate dura câteva zile după ce Ministerul Justiţiei va da verdictul.

Plahotniuc, fost parlamentar şi considerat unul dintre cei mai bogaţi oameni din Moldova, este unul dintre principalii suspecţi în "furtul secolului" din Moldova - dispariţia în 2013 a 1 miliard de dolari din sistemul bancar moldovenesc, echivalentul la acea vreme a 12% din PIB-ul ţării. El neagă orice faptă ilegală.

"Clientul meu a acceptat oficial extrădarea în Republica Moldova", a declarat avocatul Lucian Rogac. El a spus că Plahotniuc este "gata să coopereze cu organismele judiciare internaţionale" şi că orice decizie finală privind procedura de extrădare aparţine autorităţilor elene.

Într-o declaraţie publicată ulterior pe conturi de social media nou deschise, Plahotniuc a spus că intenţionează să publice "informaţii importante" despre el şi despre situaţia din Moldova.

