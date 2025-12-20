Antena Meniu Search
Fostul preşedinte american Bill Clinton apare de mai multe ori în noua serie uriaşă de documente publicată în cazul controversatului miliardar Jeffrey Epstein. Un adevărat lot cu sute de mii de fotografii, înregistrări sau scrisori a fost desecretizat aseară​ de Departamentul de Justiție al Statelor Unite.

Însă publicarea lor nu a îndeplinit cerințele privind transparența dosarelor Epstein, o lege adoptată luna trecută.

"Biblioteca Epstein". Aşa este intitulată pagina Departamentului de Justiţie, unde apare acum tezaurul imens de dosare. Peste 100.000 de documente noi sau publicate anterior, fotografii, înregistrări judiciare din cazuri penale şi civile, dar şi comunicate de presă ale Congresului au fost făcute publice.

Pagina are o coadă de tip sală de așteptare, asemănătoare cu cea pe care o văd uneori spectatorii la concerte atunci când intră online pentru a cumpăra bilete.

Printre cele mai controversate noi imagini se numără şi câteva cu fostul preşedinte american, Bill Clinton, în diferite ipostaze: în jacuzzi cu o femeie sau în piscină cu Ghislaine Maxwell.

În fotografii apar şi Michael Jackson şi Diana Ross, fie alături de Bill Clinton, fie de Jeffrey Epstein. O altă poză îl surprinde pe Prinţul Andrew întins pe mai multe persoane. Feţele le-au fost însă acoperite, la fel ca multe alte nume care apar în documente, lucru ce a creat furie în rândul victimelor infractorului sexual.

"Oamenii trebuie să știe, aceștia sunt prădători care apar în dosare. Ei trebuie aduși în fața justiției pentru a putea fi opriți pe termen lung", a declarat Lacerda, victimă a lui Jeffrey Epstein.

Peste 1.200 de victime și familiile acestora au fost identificate în timpul examinării documentelor. Alte dovezi din dosar vor fi publicate până la finalul anului.

