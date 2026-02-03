Bill şi Hillary Clinton s-au răzgândit şi au acceptat să depună mărturie în dosarul Epstein

Fostul președinte american Bill Clinton și fosta secretară de stat Hillary Clinton au acceptat să participe personal la audieri în Washington, în cadrul investigației desfășurate de Congres referitoare la cazul Jeffrey Epstein. Decizia vine în ultimul moment, într-o încercare de a evita un vot în Camera Reprezentanților privind sancționarea lor pentru sfidarea Congresului.

Anunțul survine pe fondul presiunilor exercitate de Comisia pentru Supraveghere a Camerei, condusă de republicanul James Comer. Comisia se pregătea să supună la vot rezoluțiile de sancționare. Nu este încă sigur dacă Comer va accepta complet condițiile propuse de avocații cuplului Clinton, ceea ce ar putea opri votul în plen, transmite Mediafax.

Un purtător de cuvânt al lui Bill Clinton a declarat că foștii oficiali "au negociat cu bună-credință". Ei sunt acum sunt pregătiți să depună mărturie sub jurământ, acuzând comisia că a ignorat anterior ofertele de cooperare.

Rezervele republicanilor

James Comer a precizat că oferta ridică în continuare semne de întrebare, mai ales în privința datei exacte și a detaliilor procedurale. "Singurul motiv pentru care au acceptat este că procesul de sancționare a avansat", a spus acesta. De asemenea a mai menționat că va consulta membrii comisiei înainte de a stabili următorii pași.

Între timp, Comisia de Regulament a Camerei a amânat temporar înaintarea rezoluțiilor, lăsând deschisă posibilitatea reluării lor dacă nu se ajunge rapid la un acord clar.

Robert Garcia, liderul democraților din Comisia pentru Supraveghere, a afirmat că nu vede motive pentru respingerea ofertei, subliniind că soții Clinton "au acceptat toate condițiile impuse" până acum.

O dispută de lungă durată

Conflictul dintre familia Clinton și comisia republicană durează de aproape șase luni. În acest timp, aceștia au refuzat să participe în persoană la audieri, invocând chestiuni procedurale. Avocații lor au propus anterior interviuri voluntare, cu durată limitată, desfășurate la New York. Aceste propuneri au fost respinse de Comer ca fiind "nerezonabile".

Republicanii au acuzat în repetate rânduri că soții Clinton ar solicita tratament preferențial, afirmații respinse de echipa lor juridică.

Următorii pași în ancheta Epstein

Investigația Congresului analizează legăturile și contactele unor personalități publice cu Jeffrey Epstein, condamnat pentru infracțiuni sexuale și decedat în detenție în 2019. Bill Clinton a negat în repetate rânduri orice implicare ilegală.

Dacă audierile vor avea loc conform noii înțelegeri, votul privind disprețul față de Congres ar putea fi evitat. În caz contrar, Camera Reprezentanților ar putea relua rapid procedura, cu potențiale consecințe legale pentru cei doi foști oficiali.

