Tânăr, despre munca în Islanda: "Orele suplimentare sunt plătite cu 90% în plus, iar salariul se poate dubla"

Deși acest sistem de lucru poate crea impresia că în Islanda se muncește mai puțin decât în Spania, tânărul a dezvăluit că lucrurile nu sunt chiar așa cum par, deoarece angajații lucrează între 11 și 12 ore pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 172 de ore pe lună.

José a recunoscut că acest program de lucru poate părea excesiv, însă a explicat că "în realitate, pentru că lucrezi atât de multe ore într-o singură zi, acumulezi orele necesare pentru întreaga lună și, în cele din urmă, poți avea chiar una sau două săptămâni libere, fără să lucrezi".

Totodată, tânărul a precizat că salariile, care pornesc de la aproximativ 2.800 de euro, depind de zona în care locuiești și sunt corelate cu nivelul chiriilor, care reprezintă una dintre cele mai mari cheltuieli. În plus, "cu cât lucrezi mai multe ore, cu atât câștigi mai mult, deoarece aici orele suplimentare sunt plătite cu un spor de 90%", potrivit ElEspanol.

Chiriile au ajuns la niveluri foarte ridicate

Islanda este una dintre cele mai scumpe țări din lume, iar chiriile sunt considerabil de mari. Astfel, tânărul din Andaluzia a estimat că "în capitală, chiria pentru o cameră este, în general, de aproximativ 1.500 de euro, iar cât costă un apartament întreg nici nu vreau să știu".

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Pentru a evita aceste prețuri, multe persoane aleg să locuiască departe de capitală, unde chiriile sunt mai mici, sau să împartă o cameră cu altcineva. În cazul lui José, fiecare persoană plătește aproximativ 400 de euro, deoarece locuiește într-un sat cu 1.000 de locuitori, aflat departe de capitală.

Cazarea poate fi inclusă în pachetul salarial

Există și situații în care cazarea este inclusă în pachetul salarial, iar cheltuielile sunt suportate de angajator.

Pe lângă chirie, o altă cheltuială importantă pentru José este alimentația, pentru care estimează că plătește "aproximativ 400 sau 500 de euro pe lună".

Tânărul a explicat că, datorită faptului că locuiește într-un sat unde "nu există mai nimic", reușește să economisească bani, ceea ce îi permite să își creeze o rezervă financiară mai consistentă.

Astfel, muncitorul spaniol a prezentat realitatea unei țări în care condițiile de muncă și prețurile sunt complet diferite de cele din Spania și unde este necesară o administrare atentă a banilor pentru a face față cheltuielilor zilnice. În același timp, el i-a încurajat pe cei interesați să îi urmeze exemplul.