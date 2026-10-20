Un tânăr de 19 ani a reuşit să transforme o idee devenită virală în mediul online, pe Instagram, într-o afacere de sute de mii de dolari. Acum poate crea dintr-un vis o realitate şi...primeşte bani pentru asta.

A început o afacere la 19 ani şi a făcut 800.000 dolari în primul an. Ideea i-a venit dintr-un clip de pe net - Mike Satterlee

La doar 19 ani, și-a transformat pasiunea pentru imprimarea 3D într-o afacere capabilă să genereze venituri de peste 800.000 de dolari pe an. Este povestea lui Mike Satterlee, un tânăr antreprenor american și fondator al unei companii specializate în producția și vânzarea de recipiente termoizolante pentru băuturi. Succesul afacerii sale s-a datorat, în parte, unui produs care a devenit viral pe rețelele sociale. Tânărul a văzut o idee de viitor dintr-un simplu videoclip şi...a reuşit!

În august 2025, la doar trei luni după absolvirea liceului, Satterlee se confrunta cu o problemă neașteptată: sute de comenzi primite într-o singură zi. Depozitul său din Clifton Park, New York, găzduia la acea vreme 60 de imprimante 3D, amplasate pe o suprafață de aproximativ 279 de metri pătrați. Chiar și funcționând la capacitate maximă, ar fi fost nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a onora toate comenzile primite din partea oamenilor, ceea ce putea fi o bucurie dar şi o corvoadă în acelaşi timp. Avea clienţi, dar parcă avea prea mulţi! Dar cum a ajuns în acest punct?

Creșterea bruscă a vânzărilor a fost declanșată de o postare pe Instagram despre un nou produs, un recipient conceput pentru a susține simultan două doze de băutură, de aproximativ 355 de mililitri fiecare. Caracteristica sa distinctivă era sistemul care permitea introducerea dozelor prin partea superioară sau inferioară, oferind acces la băuturi fără a fi nevoie să fie scoase ambele doze. Produsul, supranumit "reîncărcătorul tactic" a atras rapid atenția utilizatorilor.

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Creșterea s-a reflectat imediat în cifre. În august 2025, afacerea lui a înregistrat venituri brute de 100.000 de dolari, cu aproximativ 60% mai mult decât cel mai bun rezultat lunar obținut anterior de tânăr din celelalte afaceri ale sale. Potrivit Il Mesaggero, în 2025, compania a obținut venituri brute de 808.000 de dolari prin intermediul propriului site și prin vânzarea pe reţelele sociale, la care s-a adăugat o sumă nesemnificativă din vânzările pe Amazon.

De la primele afaceri la succesul cu imprimarea 3D

Parcursul antreprenorial al lui tânărului de 19 ani a început cu mult înainte de succesul CruiseCup. În primul an de liceu a învățat să folosească o imprimantă 3D datorită unui curs de proiectare și desen pentru producție. În septembrie 2022, folosind economiile strânse din cadourile primite de Crăciun și de ziua sa de naștere, precum și din afacerile anterioare, și-a cumpărat prima imprimantă pentru aproximativ 500 de dolari.

În iunie 2023, a lansat o afacere înființată în subsolul casei părinților săi, dedicată producerii de mici accesorii decorative pentru încălțămintea Crocs. Potrivit estimărilor fondatorului, proiectul a generat vânzări de aproximativ 250.000 de dolari până în 2024. Dezvoltarea companiei i-a permis să facă un alt pas important. În noiembrie 2024, a închiriat un depozit pentru 3.600 de dolari pe lună, destinat să găzduiască un număr tot mai mare de imprimante. Între timp, la câteva luni după absolvirea liceului, a decis să renunțe la facultate pentru a se dedica în totalitate afacerii sale.

Momentul decisiv a venit odată cu experimentarea unor produse noi. Satterlee a descoperit că adaptoarele universale pentru suporturile de pahare din mașini, capabile să susțină recipiente de diferite dimensiuni, de la paharele Starbucks până la sticlele mari de apă Stanley, stârneau mai mult interes pe rețelele sociale și ofereau marje de profit mai mari decât accesoriile pentru încălțăminte. Observând acest lucru a hotărât să îşi înfinţeze afacerea oficială bazată pe recipientele termoizolante pentru băuturi, care, în doar câteva luni, a depășit afacerea anterioară, închisă definitiv în iunie 2025.

O companie în creștere și proiecte noi

Ideea recipientelor pentru două doze i-a venit tânărului antreprenor în vara anului 2025, în timp ce naviga pe Instagram. Analizând produsele concurenței, a observat o limitare: pentru a ajunge la a doua băutură, de multe ori trebuiau scoase ambele doze. Prin urmare, a conceput o soluție alternativă, pentru care, sunt în prezent în curs de examinare două cereri de brevet.

Piața imprimării 3D oferă oportunități chiar și celor care dispun de un capital inițial limitat. Între octombrie 2025 și septembrie 2026, numărul produselor realizate prin această tehnologie și vândute pe platformă a crescut cu 112%. În ciuda dezvoltării afacerii, Satterlee menține o structură restrânsă a companiei. Lucrează cu normă întreagă alături de un singur angajat și vinde recipiente pentru băuturi de diferite dimensiuni și din materiale variate. Modelele din plastic sunt produse în Statele Unite, în timp ce cele din oțel inoxidabil sunt achiziționate de la un producător chinez pe care l-a găsit pe internet.

Afacerea este profitabilă, însă tânărul antreprenor susține că retrage pentru uz personal doar între 500 și 1.500 de dolari pe lună. Pentru că locuiește încă împreună cu părinții săi și nu trebuie să plătească chirie, poate reinvesti o mare parte din venituri în noi imprimante 3D, publicitate pe rețelele sociale și dezvoltarea de produse noi. Satterlee a refuzat însă să dezvăluie valoarea profitului anual al companiei.

CruiseCup are în prezent 160 de imprimante. Printre obiectivele viitoare se numără introducerea imprimării cu ultraviolete, o tehnologie alternativă la serigrafie, extinderea gamei de produse pentru băuturi și consolidarea echipei de marketing. Ambiția sa este ca produsele să ajungă și pe rafturile magazinelor fizice.

„În fiecare zi mă trezesc și sunt entuziasmat să merg la muncă”, spune Satterlee. „Nici măcar nu mă gândesc la asta ca la un loc de muncă. Îmi place ceea ce fac, îmi place să construiesc lucruri și, din acest motiv, nici nu simt că muncesc. Este pur și simplu distractiv.”