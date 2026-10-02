Tânărul de 19 ani din Bistriţa, care a plecat cu oile şi nu s-a mai întors, a fost găsit "teafăr şi nevătămat"
Tânărul de 19 ani din comuna bistriţeană Runcu Salvei, dat dispărut şi căutat timp de două zile de zeci de persoane, a revenit acasă şi este nevătămat, a anunţat primarul din localitate.
"Alin Ionuţ Constantin a fost găsit, s-a întors acasă, teafăr şi nevătămat! Vă mulţumesc tuturor - voluntari, echipe de intervenţie - pentru implicare şi sprijin", a scris edilul vineri dimineaţa, pe pagina sa de socializare.
Informaţia a fost confirmată şi de Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Bistriţa-Năsăud.
"Tânărul căutat a fost găsit. Mulţumim pentru sprjinul acordat", a transmis IPJ.
Tânărul de 19 ani din comuna Runcu Salvei a plecat cu animalele la păşune în dimineaţa zilei de 29 septembrie şi nu a mai revenit la domiciliu, fiind căutat de zeci de poliţişti, jandarmi, pompieri, salvamontişti şi voluntari.
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Căutările au avut loc în zilele de miercuri şi joi, fiind folosite inclusiv drone şi echipaje canine.