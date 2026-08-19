Alertă în Ploieşti după ce o hală de lângă rafinărie a luat foc. Flăcările au înghiţit rapid depozitul şi s-au extins la un tir şi alte trei maşini. Pompierii au dus o luptă contracronometru pentru a împiedica o tragedie. Din fericire, nimeni nu a fost rănit. Cei trei angajați care se aflau în hală au ieşit la timp.

Incendiul a izbucnit la o hală în care se aflau substanțe chimice folosite pentru producerea vopselelor. Flăcările s-au extins rapid şi au cuprins tot depozitul, întins pe 1.500 de metri pătrați. Norul negru a fost vizibil de la zeci de kilometri distanță, iar locuitorii au fost avertizaţi prin RO-Alert să evite zona.

"Din cer senin, era negru absolut tot. Lumea panicată pe străzi, nu înțelegea nimeni nimic. [...] Multe mașini de pompieri. Am primit RO-Alert pe telefon, mesajul, m-am dus să văd, o grămadă de lume" povesteşte un martor.

O tragedie s-ar fi putut produce de la o secundă la alta, pentru că, la aproximativ 700 de metri, se afla rafinăria.

Articolul continuă după reclamă

"Din cauza apropierii de rafinăria Lukoil s-a acționat defensiv pentru a evita producerea oricărui eveniment în zonă. Se aflau solvenți și diluanți, așadar substanțe periculoase care prezentau un real pericol pentru populație și pompieri" explică Andreia Ursachi, ISU Prahova.

De la ce ar fi pornit incendiul

"Potrivit primelor informații din anchetă, incendiul ar fi pornit în momentul în care în curtea firmei, dintr-un tir în care se afla toluen, a fost descărcat un cub plin cu astfel de solvenți" explică corespondentul Observator Cristi Georgescu.

Recipientul ar fi fost foarte încins, iar în momentul în care un angajat a deschis ușa, vaporii din interior s-ar fi aprins. O scânteie a fost suficientă ca să izbucnească focul.

"Incendiul s-a extins la întreaga hală de 1.500 de metri, nu numai la porțiunea în care erau depozitate aceste materiale. A fost afectat un tir care era parcat pe carosabil, în dreptul acestei hale. A luat foc copertina acestui tir" spune Marius Soare, subprefect al judeţului Prahova.

Alte trei maşini au fost distruse de foc. Dar, din fericire, nimeni nu a fost rănit. Angajaţii au reuşit să iasă la timp, înainte ca flăcările să se extindă.