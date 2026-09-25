Marile aeroporturi europene ar putea deveni oricând ţinta sabotajelor ruseşti. Este avertismentul foarte grav venit direct de la preşedintele Franţei, Emmanuel Macron. Liderul de la Elysee trage un semnal de alarmă şi spune că Moscova se pregăteşte să-şi amplifice operaţiunile de război hibrid în următoarea perioadă. Inclusiv serviciile de informaţii europene avertizează că mai multe sabotaje sub steag fals ar putea fi organizate în ţările din estul continentului.

Aeroporturile din Paris și Marsilia sau portavionul Charles de Gaulle sunt doar câteva dintre obiectivele care se află pe lista de ţinte ale Moscovei.

"Europa ar putea fi ținta unor atacuri. Suntem atacați de ani de zile. Am fost atacați pe plan informațional, prin răspândirea de informații false. Am fost atacați în spațiul cibernetic", a declarat Emmanuel Macron, preşedintele Franţei.

Alerta de la Paris vine în contextul în care serviciile secrete americane nu i-ar fi informat pe europeni cu privire la posibilitatea ca Rusia să lanseze din Marea Mediterană drone armate către oraşele din sudul continentului. După episodul de la finalul verii, când o dronă armată a fost găsită lângă mai multe avioane de marfă pe aeroportul din Leipzig, Parisul crede că un scenariu asemănător s-ar putea repeta.

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"CIA nu a informat serviciile franceze cu privire la un astfel de atac.Pe de altă parte, da, este o situație care devine din ce în ce mai tensionată. În ultimele săptămâni, în special, actele ostile au crescut în întreaga Europă", a mai spus Macron.

Semnale de alarmă vin și din nordul continentului. Presa rusă de stat amenință direct Lituania cu războiul, iar serviciile de informații din Danemarca avertizează că mai multe acte de sabotaj sub steag fals ar putea fi organizate în țările de pe flancul estic.

"Ar putea implica, de asemenea, așa-numitele operațiuni sub steag fals, în cadrul cărora Rusia ar folosi, de exemplu, drone fabricate în Ucraina pentru a ataca o țară membră a NATO. Ar putea implica, de asemenea, desfășurarea de forțe militare într-o zonă limitată a unei țări membre a NATO care se învecinează cu Rusia, sub pretextul protejării minorităților ruse din regiune", a delarat Thomas Ahrenkiel, şeful serviciilor secrete din Danemarca.

După Adunarea Generală a ONU de la New York, Franța a propus un moratoriu care să oprească reciproc atacurile asupra infrastructurii energetice dintre Ucraina și Rusia, ca punct de plecare pentru reluarea discuțiilor de pace. În paralel, americanii au avansat ideea unei runde de negocieri trilaterale în Emiratele Arabe Unite.

"Au existat propuneri din partea unor țări. Am cerut să stabilim un armistițiu reciproc în Marea Neagră, astfel încât mărfurile - în special cele din sectorul agroindustrial - să poată fi livrate fără probleme", a declarat Volodimir Zelenski, preşedintele Ucrainei.

Propunerile au loc în timp ce prețul mondial al barilului de petrol s-a stabilizat în jurul sumei de 100 de dolari. O explozie la pompă cauzată de închiderea Strâmtorii Ormuz, cât şi de ameninţările rebelilor Houthi din Yemen de a ataca principalul terminal saudit de export. Franţa va încerca să ţină în frâu preţul mondial al petrolului cu ajutorul soldaţilor.

"Vom trimite resurse militare, adică soldați, radare și sisteme de apărare, pentru a proteja acest amplasament.

Ne pregătim să protejăm această platformă, deoarece, în urmă cu câteva săptămâni, de aici se extrăgeau zilnic peste 5 milioane de barili", a anunţaz Emmanuel Macron.

O altă presiune uriașă asupra pieței ar putea veni chiar de la Casa Albă. Uniunea Europeană încearcă să oprească planul lui Donald Trump de a impune o interdicție de trei luni la exporturile de motorină către Europa, în condițiile în care peste jumătate din importurile continentale vin din Statele Unite.