Țara care dă câte 16 lei fiecărui cetățean de Ziua Națională

Guvernul Vietnamului marchează Ziua Națională din 2 septembrie printr-un cadou simbolic în bani, adică 3,2 euro (în jur de 16 lei) pentru toți cetățenii și printr-o amnistie generală.

Guvernul vietnamez a anunţat vineri că va oferi 100.000 de dong (aproximativ 3,20 euro) fiecărui cetăţean cu ocazia Zilei Naţionale, care se sărbătoreşte pe 2 septembrie, zi în care autorităţile de la Hanoi organizează numeroase manifestări în întreaga ţară, informează EFE.

Prim-ministrul Pham Minh Chinh a anunţat această decizie printr-un decret publicat vineri în presa oficială, care detaliază că această sumă trebuie acordată înaintea zilei de marţi, 2 septembrie. Decizia executivă stabileşte că plăţile se vor efectua prin transferuri bancare sau direct către băncile comerciale.

Conform raportului privind populaţia lumii la nivelul anului 2025 prezentat de Naţiunile Unite, Vietnamul are o populaţie de 101,6 milioane de locuitori, ceea ce înseamnă că guvernul va aloca peste 300 de milioane de dolari pentru acest cadou, prin care executivul vietnamez urmăreşte "să se asigure că toată lumea sărbătoreşte Ziua Independenţei".

Articolul continuă după reclamă

Deşi autorităţile insistă că acest cadou este destinat "tuturor oamenilor", încă nu au clarificat modul în care prevăd că vor acorda această sumă unor grupuri de populaţie precum minorii, persoanele fără conturi bancare sau deţinuţii, scrie EFE. Printre activităţile anunţate pentru Ziua Naţională şi pentru cea de-a 80-a aniversare a Revoluţiei din August - care a înlăturat dominaţia colonială franceză şi japoneză - guvernul intenţionează să elibereze sute de persoane ca parte a unei amnistii generale.

Redactia Observator Like Observator - Despre oameni, știrile așa cum trebuie să fie. ➜

Întrebarea zilei Folosiţi pudră proteică în alimentaţia voastră, chiar dacă nu faceţi sport? Da Nu

Puteţi urmări ştirile Observator şi pe Google News şi WhatsApp! 📰